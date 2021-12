Action HOOD : le ratio risque/rendement de Robinhood s’améliore

Marchés Robinhood (NASDAQ :CAPUCHE) stock a joué le plein modèle d’expansion et de récession en l’espace de six mois. Comme tant d’autres actions meme, la plate-forme de négociation d’actions préférées de Reddit a traversé son propre cycle de battage médiatique cette année.

Robinhood a finalisé son introduction en bourse (IPO) à la fin du mois de juillet et a ouvert ses négociations autour de 40 $ par action. Comme il convenait à une plate-forme de négociation d’actions meme, mais aussi paradoxal compte tenu de la relation amour-haine entre les deux, l’action HOOD est devenue un chouchou de Reddit. Les actions de Robinhood ont doublé pratiquement du jour au lendemain, atteignant leur plus haut historique de 85 $ chacune.

En un mois, cependant, Robinhood est retombé à 40 $. Et ce serait bien pire. Après un rapport sur les bénéfices décevant, le prix de Robinhood a chuté. La vente s’est poursuivie pendant l’hiver, le titre ayant récemment glissé en dessous de 20 $. C’est une baisse de 75 % des sommets et une perte de 50 % pour quiconque a acheté juste après l’introduction en bourse.

L’évolution du cours des actions étant aussi négative sans relâche, il n’est pas étonnant que les gens abandonnent complètement l’entreprise. Et c’est vrai que Robinhood a beaucoup de problèmes à long terme. Le modèle économique, bien qu’intéressant, ne s’est pas avéré rentable, du moins pas encore. Cependant, il n’est pas tout à fait temps d’écrire la nécrologie de Robinhood. Voici pourquoi l’action HOOD a encore une chance de se racheter.

Le Dogecoin volatile a coulé les revenus des actions de HOOD

Robinhood est le plus souvent associé aux transactions boursières de détail. Si vous lisez Reddit, il y a plein de gens qui affichent des gains et des pertes fous sur les actions meme, ou des options d’achat sur ces actions meme. Sous la surface, cependant, Robinhood a construit une importante entreprise de crypto-monnaie.

La société venait juste de se préparer en 2020 et n’avait donc que des revenus modestes de la cryptographie. En 2021, cependant, la combinaison d’un accès plus large à la crypto sur la plateforme de trading et d’une augmentation massive des prix de la crypto a entraîné une explosion des revenus.

Au deuxième trimestre de cette année, les revenus de trading crypto de Robinhood ont atteint 233 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 4000% par rapport à l’année dernière. Malheureusement pour Robinhood, la majorité de ses revenus de trading crypto proviennent d’un seul produit, Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Comme vous le savez probablement, depuis ce printemps et cet été, Dogecoin a chuté. Le jeton mème a culminé à 70 cents mais a maintenant chuté d’environ 75 %.

Sans surprise, étant donné que Robinhood comptait sur Dogecoin pour une énorme partie de ses revenus, il a été mis dans la niche lorsque la manie de Dogecoin s’est arrêtée. Le total des revenus cryptographiques de Robinhood (qui comprend tous les actifs cryptographiques, pas seulement Dogecoin) a chuté à 51 millions de dollars au troisième trimestre. Il s’agit d’une baisse séquentielle de plus de 75 % par rapport au deuxième trimestre.

Vivre par le mème, mourir par le mème.

La crypto pourrait revenir

À l’heure actuelle, la crypto est dans une période de sécheresse. Les principaux atouts tels que Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Cardano (CCC :ADA-USD) ont subi de lourdes pertes ces dernières semaines. Pendant ce temps, nous voyons un carnage total dans de nombreux jetons plus petits. À l’heure actuelle, les choses semblent sombres pour les revenus de trading crypto de Robinhood.

Mais nous avons déjà vu des bustes massifs dans l’espace cryptographique. Ce n’est pas parce que tout va mal maintenant que le jeu est définitivement terminé. Et, en ce qui concerne Robinhood, il peut toujours ajouter de nouveaux jetons pour susciter à nouveau l’intérêt. Certains commerçants demandent à Robinhood de soutenir le commerce de Shiba Inu (CCC :SHIB-USD), par example.

La base d’utilisateurs reste précieuse

L’activité commerciale de base de Robinhood ne génère pas de gros bénéfices malgré sa base d’utilisateurs massive. C’est compréhensible, puisque la société ne facture pas de commissions sur les transactions. Au lieu de cela, il doit gagner de l’argent grâce à des éléments tels que le paiement des flux de commandes qui ont fait l’objet d’un examen minutieux cette année. Toute la controverse autour de Robinhood gelant les échanges de GameStop (NYSE :GME) en janvier a également mis l’entreprise sous le feu des projecteurs.

Alors oui, il n’y a pas de solution claire pour obtenir une meilleure monétisation à court terme. Les taureaux doivent être bien conscients de ce risque. Cependant, le revers de la médaille est que la plupart des entreprises de technologie financière (FinTech) ne sont toujours pas rentables pour le moment. L’objectif semble être d’attirer maintenant de grands groupes d’utilisateurs actifs mensuels et de déterminer l’angle de monétisation plus tard.

Robinhood, malgré ses controverses, compte un énorme groupe d’utilisateurs engagés. À un moment donné, Robinhood pourra peut-être trouver d’autres produits ou services auxiliaires qui aideront l’entreprise à atteindre la rentabilité. Jusqu’à présent, l’exécution des affaires de Robinhood a été terne. Cependant, tant qu’il y a des tonnes de personnes sur l’application, il y a une chance que la direction comprenne quelque chose.

HOOD Verdict de Stock

Il est facile pour les critiques d’entrer et de critiquer Robinhood maintenant que les actions se sont effondrées. Oui, il y a des problèmes avec le modèle d’affaires. Sa dépendance à l’égard du trading de crypto-monnaie et en particulier des projets de mèmes tels que Dogecoin est une vulnérabilité particulière. La ludification par la société des investissements risqués tels que les options pourrait également susciter des préoccupations réglementaires. De nombreuses personnes sont également frustrées par le mécanisme de paiement des commandes.

Alors oui, si vous voulez critiquer Robinhood, il y a beaucoup à faire. Mais l’entreprise est-elle une cause entièrement perdue ?

Non, non, ce n’est pas le cas.

En termes simples, toute entreprise disposant d’une base d’utilisateurs aussi importante et engagée a une chance de se racheter. Même après l’exode des clients à la suite du drame GameStop, Robinhood conserve un groupe fidèle de commerçants actifs. Il est risqué de parier contre l’entreprise à ce stade, car la valorisation a déjà chuté de manière spectaculaire. Il est loin d’être assuré que Robinhood sera en mesure d’atteindre un modèle économique durable et rentable.

Cependant, l’action HOOD a encore une chance, et en attendant, les vendeurs à découvert semblent dépasser leur accueil.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

