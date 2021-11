Action HOOD : les investisseurs ne devraient pas abandonner Robinhood – pas encore

Après une montée en flèche incroyable dans les jours qui ont suivi son introduction en bourse, la volatilité des Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) est majoritairement absent. Cela n’a pas empêché la vente baissière des actions HOOD de s’accélérer après que la société a publié ses résultats trimestriels le 26 octobre.

Robinhood a chuté après avoir publié les résultats du troisième trimestre. Qu’est-ce que les investisseurs n’ont pas aimé ?

Pressions de vente HOOD Stock

Robinhood a affiché un chiffre d’affaires net en croissance modeste de 35 % d’une année sur l’autre pour atteindre 365 millions de dollars. Les pertes avant impôt sur le revenu s’élevaient à 1,37 milliard de dollars. Cela représente une augmentation par rapport à une perte de seulement 11 millions de dollars au troisième trimestre de 2020. La société a enregistré une charge de rémunération fondée sur des actions de 1,24 milliard de dollars.

Sur une base EBITDA ajusté et non-GAAP, Robinhood a perdu 84 millions de dollars. Les investisseurs qui ont évité l’action HOOD s’attendaient à de mauvais résultats. L’application propose des échanges gratuits mais payants. Lorsque sa relation avec Citadelle est apparu, le taux de désabonnement des utilisateurs s’est aggravé.

Le directeur financier Jason Warnick a déclaré que le taux de désabonnement était de 870 000 comptes. C’est encore mieux en pourcentage par rapport aux deux premiers trimestres de 2021. Pour réduire les taux de perte de clients, Robinhood a introduit des services supplémentaires qui aideront l’entreprise à reconquérir des clients.

Opportunité avec Robinhood

Robinhood crée du contenu éducatif pour aider les nouveaux investisseurs à devenir des investisseurs à long terme. Il a déployé des modules d’éducation in-app au cours du dernier trimestre. Depuis lors, il a ajouté plus d’outils et de fonctionnalités. Cela aidera les clients à mieux comprendre le marché. Plus important encore, ils auront une meilleure connaissance de l’application Robinhood. Plus ils passent de temps sur l’application, plus les clients sont susceptibles de déposer des fonds pour investir.

Robinhood a également commencé à intégrer Robinhood Snacks, les flux de contenu d’actualités financières, directement dans ses applications. Au troisième trimestre, Snacks comptait plus de 23 millions de lecteurs uniques qui ont consulté le bulletin financier. Compte tenu de son succès, l’entreprise continuera à fournir du contenu, comme les principales nouvelles financières.

Pour accélérer le premier investissement d’un nouveau client, Robinhood a commencé à déployer un nouveau moteur de recommandation. Les clients recevront de l’aide pour acheter les premiers fonds négociés en bourse. L’application soulignera également l’importance de la diversification. Plus le portefeuille du client s’élargit, moins il court de risque global. Idéalement, les rendements totaux s’améliorent, encourageant les investisseurs à augmenter la taille de leur portefeuille.

Risques du stock HOOD

Robinhood a été le pionnier du trading sans frais. Il a ajouté 2,3 milliards de dollars de dépôts nets au troisième trimestre, a augmenté les revenus d’options de 29% en glissement annuel à 164 millions de dollars et a augmenté les revenus de cryptographie à 51 millions de dollars, en hausse de 860% en glissement annuel. Les concurrents ont remarqué ces chiffres solides, obligeant certains d’entre eux à proposer également des transactions sans commission.

Mais Robinhood risque de devenir une plate-forme banalisée. Il devra augmenter ses investissements dans le contenu, le support client et les outils d’application pour se différencier.

La société a lancé une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7. Cela peut augmenter les coûts d’exploitation et nuire aux bénéfices d’exploitation. Pourtant, les clients satisfaits passeront le mot aux autres. Cela réduira les taux de désabonnement et inversera l’exode des clients après la controverse de la Citadelle.

Juste valeur

Sur la base d’un modèle de flux de trésorerie disponibles en fonds propres, les actions HOOD valent environ 44 $ :



La juste valeur ci-dessus suppose un taux d’actualisation, ou coût des capitaux propres, de 6,2 %. Le modèle suppose un taux de croissance perpétuel de 2 %. Il s’agit d’une valeur raisonnable comparable au taux des obligations d’État. Robinhood pourrait gagner une juste valeur plus élevée si la croissance de sa clientèle s’accélère. De nouveaux investisseurs avec des actifs déposés plus élevés augmenteraient les honoraires de l’entreprise. Cela augmenterait le taux de croissance de son chiffre d’affaires et in fine sa juste valeur.

Opportunité de croissance

Les clients souhaitent déposer, retirer et échanger des crypto-monnaies. Robinhood développe un portefeuille crypto qui permettra aux clients de participer à l’achat de Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD).

Les investisseurs peuvent penser que des plateformes comme Coinbase (NYSE :PIÈCE DE MONNAIE) sont des concurrents de l’offre de portefeuille de Robinhood. Mais les questions de la Securities and Exchange Commission sur les titres non enregistrés sont une plus grande inconnue des offres de portefeuille. Étant donné que Robinhood est une entité réglementée, il attend que la SEC offre plus de clarté sur les pièces cryptographiques. Dans ce cas, les investisseurs peuvent accumuler des actions de Robinhood pour s’exposer au segment des portefeuilles cryptographiques.

Investissements associés

Les actionnaires de Robinhood peuvent parier sur les lourds investissements de l’entreprise dans l’ingénierie et le support client finiront par porter leurs fruits. Pour se diversifier des applications de trading, les investisseurs peuvent envisager de détenir des sociétés de paiement comme Carré (NYSE :SQ) et Pay Pal (NASDAQ :PYPL). Les deux sociétés offrent une forte croissance sur le marché des paiements électroniques.

Charles Schwab (NYSE :SCHW) est une entreprise plus grande dont la valeur marchande est inférieure à 25 fois le rapport cours/bénéfice à terme. Schwab a également une expérience de plusieurs décennies.

Vos plats à emporter

Robinhood travaille dur pour surmonter la controverse de la Citadelle, qui a conduit à un taux de désabonnement plus élevé des clients à des niveaux auxquels l’entreprise n’a jamais été confrontée auparavant. À mesure qu’il renforce les niveaux de support client avec une disponibilité 24h/24 et 7j/7 sur l’application, les niveaux de satisfaction augmenteront. Ses outils uniques, tels que le moteur de recommandation, augmenteront également la satisfaction des clients. Et je pense que ces investissements dans l’entreprise finiront par porter leurs fruits.

