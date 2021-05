Action HTZGQ: Nouvelles de la faillite qui ont fait monter en flèche les actions de Hertz

Hertz (OTCMKTS:HTZGQ) est en plein essor aujourd’hui car il voit enfin la fin du tunnel de la faillite.

La société de location de voitures basée en Floride est en grande partie informée de la sélection et de l’approbation d’une proposition révisée d’une poignée de sociétés de gestion de capital pour la sortir de la faillite du chapitre 11. Chevalier, Certares et Apollon sont le trio d’entreprises à l’origine de la proposition.

La proposition de sortie, qui bat la proposition du rival Partenaires Centerbridge, est un plan de 6 milliards de dollars. Le financement de l’offre se fera par le biais d’investissements directs en actions, de nouvelles émissions d’actions privilégiées et d’une offre d’actions ordinaires aux actionnaires existants. Le plan permettra finalement à Hertz de sortir de la faillite en juin.

Hertz a été durement frappé par la pandémie, avec des voyages à un niveau historiquement bas. Déjà endetté avant même que les restrictions ne soient mises en place, le dépôt écrasant du chapitre 11 semblait être un coup de grâce. Maintenant, Knighthead, Certares et Apollo vont raviver l’entreprise sous un nouveau contrôle et avec une ardoise financière propre.

HTZGQ fait le point sur l’actualité du paiement élevé des actionnaires

Plus particulièrement pour les investisseurs, le plan comprend une distribution d’environ 8 $ l’action aux actionnaires actuels. Une partie de la distribution se fera en espèces et le reste prendra la forme d’actions réorganisées et de bons de souscription. Et en tant que tels, les investisseurs mettent la main sur l’action GTZGQ à la poignée.

Alors que Hertz connaît des hauts et des bas tout au long de la pandémie, la nouvelle est un changement bienvenu. La proposition initiale de Knighthead et de la société a suscité un volume de transactions élevé, avec plus de 9 millions d’actions changeant de mains. Mais maintenant, avec la proposition devenant une réalité, le volume d’aujourd’hui éclipse ce nombre.

Le volume des transactions HTZGQ approche les 50 millions avant la clôture de la session de mercredi. C’est un contraste frappant avec le volume moyen de 8 millions. De plus, la valorisation monte en flèche sur l’actualité. Les actions sont en hausse de plus de 58% sur la journée.

