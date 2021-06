Action HVBTF : la grande nouvelle que les investisseurs dans Hive Blockchain devraient encourager

Vous n’avez pas besoin d’avoir six applications d’échange et quatre portefeuilles sur votre téléphone pour investir dans la crypto ; le marché boursier est un endroit viable pour les jeux de monnaie numérique. Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) est le premier échange cryptographique coté en bourse, et les acheteurs peuvent s’attendre à voir Kraken arrivera également sur le marché au cours de la prochaine année. En plus des échanges, on peut trouver de nombreux projets de crypto-minage différents à Wall Street. Ruche (OTCMKTS :HVBTF) est l’une de ces options, et l’action HVBTF évolue aujourd’hui sur des nouvelles intéressantes.

Les investissements dans le minage de crypto sont l’un des meilleurs moyens d’entrer dans le créneau de la monnaie numérique sans avoir à acheter une plate-forme minière coûteuse et capricieuse pour vous-même. Des opérations minières existent dans presque tous les coins de la terre, du nord de l’État de New York au paysage enneigé de l’Islande. Et ces opérations minières ne sont pas toujours faciles à investir. C’est pourquoi Hive, un projet d’extraction de crypto-monnaies basé sur le cloud basé à Vancouver, est un jeu si attrayant.

L’action HVBTF voit l’intérêt des investisseurs lors du transfert vers le Nasdaq

Hive frappe le Bourse du Nasdaq très bientôt. La société a annoncé ce matin qu’elle avait obtenu l’approbation de la négociation et qu’elle proposera ses actions ordinaires sur le Nasdaq dans un proche avenir. L’entreprise a joué un rôle Marché de gré à gré depuis 2017. À ce titre, l’entreprise se considère comme l’une des premières à faire le pont entre la blockchain et le marché boursier traditionnel.

Hive est fier de la présence de ses centres de données mondiaux. La société possède des centres au Canada, en Suède et en Irlande ; il a récemment vendu son unité norvégienne après que le pays a supprimé sa subvention fiscale pour l’extraction de crypto. Il convient également de noter que l’entreprise ne vend pas les Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD) dès qu’il est extrait ; au lieu de cela, la société conserve son rendement pour la meilleure opportunité de vente afin de réaliser le plus de profit.

