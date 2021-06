Action HYLN: Hyliion reste un achat pour les investisseurs patients

Le 28 juin, Hyliion (NYSE :HYLN) devrait rejoindre les indices Russell 2000 et Russell 3000. Avec plus de 10,6 billions de dollars d’actifs comparés aux indices américains de Russell, Hyliion, un fournisseur de solutions de groupes motopropulseurs électrifiés pour les camions commerciaux, devrait attirer davantage l’attention des investisseurs institutionnels après son ajout aux deux indices. C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui possèdent des actions HYLN.

La dernière fois que j’ai écrit sur Hyliion le 27 mai, j’avais l’impression que l’action était bloquée au neutre. Néanmoins, j’ai soutenu que le marché de la conversion des véhicules commerciaux de classe 8 en camions électriques hybrides, la spécialité d’Hyliion, devrait être énorme. Ainsi, pour les investisseurs tolérants au risque, j’avais l’impression que 10 $ était un prix raisonnable à payer pour l’action HYLN.

Maintenant, 10 $ sont en train de devenir une ligne de soutien importante pour les actions de Hyliion. S’ils tombent en dessous de ce niveau, je ne suis pas sûr que je serais aussi désireux de recommander le nom. Cependant, je ne m’attends pas à ce que cela se produise.

Pour ceux qui souhaitent détenir des actions HYLN pendant 18 à 24 mois, je pense qu’acheter le nom entre 10 $ et 12 $ est une excellente décision.

Voici pourquoi.

Un conseil sans fioritures

Comme j’ai appris à connaître Hyliion, la seule chose que j’ai négligé de faire est d’étudier le conseil d’administration de l’entreprise. En faisant cela, je peux souvent avoir une bonne idée de l’orientation d’une entreprise.

Nous savons déjà que le PDG de Hyliion, Thomas Healy, est un jeune phénomène entrepreneurial qui en est à sa troisième startup avant d’atteindre l’âge de 30 ans. Forbes a nommé Healy dans sa liste 2017 « 30 Under 30 ». Healy est un brillant ingénieur en mécanique.

Faire ce que Healy a fait à un si jeune âge est un exploit impressionnant et me rend plus confiant quant à l’avenir d’Hyliion. Naturellement, en tant que PDG et fondateur de Hyliion, Healy fait partie du conseil d’administration, avec six autres administrateurs.

L’âge moyen du conseil est de près de 56 ans, Healy étant le plus jeune membre du conseil à 28 ans et Andrew H. Card Jr., le plus âgé à 73 ans. Card était chef de cabinet du président George W. Bush et secrétaire aux transports du Cabinet. de George HW Bush. Card a également occupé plusieurs autres emplois liés au transport au cours de sa carrière.

La compréhension de Card de l’industrie des transports combinée à sa connaissance directe du fonctionnement du gouvernement fait de lui un ajout extrêmement précieux et avisé au conseil.

Les deux autres réalisateurs que je veux mentionner sont Vincent Cubbage et Howard Jenkins.

Cubbage était le PDG de Tortoise Acquisition Corp. I, la société d’acquisition ad hoc (SPAC) qui a fusionné avec Hyliion. Il est également PDG de Tortoise Acquisition Corp. II (NYSE :SNPR), qui est en train de fusionner avec Volta en charge. Cette dernière société exploite 1 842 stations de recharge électrique à travers les États-Unis. Cubbage a une expérience dans la banque d’investissement.

Un grand propriétaire d’actions HYLN

Jenkins, le dernier membre du conseil d’administration que je mentionnerai, est le deuxième plus grand propriétaire des actions d’Hyliion derrière Healy, qui détient 20,5% des actions en circulation. Au 14 mai 2021, la société d’investissement de Jenkins, Axioma Ventures LLC, détenait 7,3 % des actions.

Jenkins est le fils de Supermarchés Publix fondateur George Jenkins, qui a lancé la chaîne d’épiceries en 1930 avec un magasin à Winter Haven, en Floride. Howard siège au conseil d’administration de Publix depuis 1977. Il a été PDG de la société de 1990 à 2001. Forbes estime que la famille Jenkins vaut près de 9 milliards de dollars.

Avoir un milliardaire au sein du conseil d’administration est toujours utile lorsqu’il s’agit d’attirer plus de capitaux. De plus, l’expérience d’Axioma dans l’investissement technologique en fait un actionnaire à long terme idéal pour Hyliion.

Malgré la vente de certaines actions de Hyliion en 2021, Jenkins semble prêt à conserver les actions de la société pendant longtemps.

L’avenir

Le 8 juin, Hyliion a annoncé une expansion majeure de son siège social à Austin. L’installation augmentera de 50 % pour atteindre 120 000 pieds carrés. L’ajout triplera la quantité d’espace utilisé par son équipe de développement de batteries.

contrairement à Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE), Hyliion semble être la vraie affaire.

Cependant, ceux qui vont acheter des actions HYLN doivent abaisser leurs attentes à court terme. Hyliion est dans la deuxième ou la troisième manche d’un match de neuf manches. Les investisseurs patients qui détiennent ses actions pendant longtemps seront récompensés.

