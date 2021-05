Action IDEX: les investisseurs devraient se retenir jusqu’à ce que sa valeur soit plus claire

Ideanomique (NASDAQ:IDEX) se présente comme «une entreprise mondiale axée sur l’adoption de véhicules électriques commerciaux et la consommation d’énergie associée». Cependant, pour une raison quelconque, Ideanomics possède désormais une société immobilière et a récemment investi dans une plateforme de médias sociaux, Hoo.be. Ne vous attendez pas à ce que l’action IDEX se rallie à ce genre de nouvelles.

En fait, depuis mon dernier article où je me suis plongé dans la nature mélodieuse de l’entreprise, l’action a chuté de 18%. Plus précisément, il est passé de 3,06 $ le 8 avril à 2,51 $ le 12 mai. Dans mon article, j’ai avancé l’idée que cette somme des parties (SOTP) n’était pas égale à la valeur marchande de l’entreprise. . Pour moi, cela vaut toujours.

Alors, que devez-vous faire avec le stock IDEX maintenant?

Où le stock IDEX est susceptible d’aller

Comme je l’ai dit, j’ai toujours le sentiment que l’action IDEX est une mauvaise idée. La société n’a pas encore publié ses états financiers du premier trimestre, nous ne savons donc pas exactement combien de liquidités elle a sur le bilan. Ma meilleure hypothèse est qu’il a environ 330 millions de dollars, comme je l’ai mentionné dans mon dernier article. La brûlure trimestrielle avec ses avoirs existants n’est pas encore claire non plus, mais cela sera évident après les résultats du premier trimestre.

Cela dit, si les 41,5 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation négatifs (CFFO) d’IDEX se poursuivent à ce rythme, attendez-vous à ce que le solde de trésorerie soit divisé par deux. Certes, l’activité immobilière de la société à Timios pourrait améliorer cela. Mais jusqu’à présent, il n’y a pas suffisamment d’informations pour déterminer le montant de la consommation de liquidités.

Alors, supposons simplement qu’Ideanomics est capable de réduire de moitié la consommation annuelle de 160 millions de dollars à 80 millions de dollars. Cela signifie toujours que l’entreprise a moins de 3 ans avant de manquer de liquidités. En effet, une fois qu’il sera clair qu’Ideanomics devra effectuer une autre levée de fonds dans environ un an, l’action IDEX vaudra beaucoup moins.

Par conséquent, je m’attends à ce que l’action se déprécie encore de 35% à 40% au cours de l’année prochaine, d’autant plus que les investisseurs prévoient une autre augmentation de trésorerie. Cela met mon prix cible à environ 1 $ de moins, à environ 1,57 $.

Où cela laisse IDEX Stock Investors

Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul analyste couvrant l’action IDEX sur Tipranks. Cet analyste est un taureau, compte tenu de son objectif de cours de 7 $. Cependant, Seeking Alpha souligne que l’analyste prévoit des pertes de revenus nettes en 2021 et 2022.

De plus, l’action IDEX est désormais devenue «coupable par association» avec un certain nombre d’autres actions spéculatives. Par exemple, Barron’s a publié une liste de «stocks de loterie» à la fin du mois de mars, au milieu de Gamestop (NYSE:GME) engouement. L’action IDEX a été classée numéro cinq sur cette liste de paris boursiers

Ce n’est pas une approbation retentissante de la valeur sous-jacente d’Ideanomics. Pour cette raison, l’entreprise devra peut-être faire plus de travail pour informer les investisseurs sur la manière de valoriser l’entreprise, ainsi que sur la manière dont son projet d’acquérir davantage d’entreprises l’intègrera dans cette image SOTP.

J’ai déjà vu cette image jouer. La meilleure façon de considérer ce titre est peut-être une pièce de théâtre spéculative. Ma meilleure méthode pour gérer ce genre de situation est de créer une matrice de probabilités. Alors, disons qu’il y a trois scénarios de probabilité à partir d’ici.

Tout d’abord, supposons qu’il y a de bonnes chances que l’entreprise puisse impressionner les investisseurs, générer des flux de trésorerie et devenir rentable. Cela augmenterait sa valeur de, disons, 30%. Je laisserais seulement 40% de chances que cela se produise.

Ensuite, supposons le pire. Si ma prédiction se réalise, il y aura une baisse de 50% du stock. Je donnerais à cela 40% de chances de se produire également.

Cela laisse une chance de 20% que le stock augmente nominalement, ou juste 10%. Maintenant, nous pouvons mettre en place la formule de rendement attendu (ER).

Cela signifie que nous additionnons les rendements attendus des trois scénarios. Le RE pour le premier scénario est de 30% x 40%, ou + 12%. Le RE pour le deuxième scénario est de 40% x -50%, ou -20%. Enfin, le troisième scénario est de 20% x 10%, soit juste + 2%.

Conclusion sur l’action IDEX

Additionner les trois ER équivaut ici à ceci: + 12% -20% + 2% = -6,0%. Cela signifie que ma meilleure estimation est que l’action chutera d’au moins 6% au cours des six à neuf prochains mois, jusqu’à ce que la société annonce ses bénéfices à venir. Cela donne un rendement attendu de 2,36 $ par action.

En d’autres termes, il n’y a pas d’élément de négociation ici. En tant que tel, la plupart des investisseurs de valeur devraient rester à l’écart des actions IDEX jusqu’à ce qu’il y ait plus d’informations sur lesquelles juger les perspectives de l’entreprise.

