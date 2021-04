Action IDEX: Pourquoi un double objectif commercial n’est peut-être pas le meilleur choix

Imaginez investir dans les premières actions technologiques il y a quelques décennies, pour voir ces entreprises devenir des chefs de file dans leur secteur et réaliser des gains solides. Maintenant, imaginez ceci: l’un de ces noms aurait-il pu être Ideanomique (NASDAQ:IDEX) et le stock IDEX?

Ce que je veux dire ici, c’est que même les entreprises qui sont maintenant des géants de la technologie avaient des risques à leurs débuts. Cependant, ils avaient également des plans d’activités ciblés.

Ideanomics est différente des autres entreprises car elle a un double objectif commercial. Cela le sépare des autres noms à leurs débuts. Cela m’amène également à me demander si l’entreprise ne fait pas trop d’efforts.

Alors, IDEX est-il un nom à acheter maintenant et à attendre? Peut-il vraiment transformer des attentes élevées en bénéfices stellaires?

Action IDEX: que fait exactement l’entreprise?

Ideanomics se décrit comme «une entreprise mondiale qui pilote la transformation de l’énergie mobile et la révolution des technologies financières vertes». La société poursuit sur son site: «Nous combinons la création et l’activation de transactions avec l’application de technologies telles que l’intelligence artificielle, la blockchain et autres dans le cadre de la prochaine génération de services financiers intelligents.»

Confus? Voici une façon plus simple de dire ce que fait Ideanomics. Il a deux divisions commerciales. Le premier, Ideanomics Mobility, se concentre sur les initiatives de transport à énergie verte, à savoir les véhicules électriques (VE). Le second, Ideanomics Capital, traite davantage des technologies financières innovantes, ou fintech.

Fondamentalement, Ideanomics Mobility aide les opérateurs de flotte à construire leur flotte de véhicules électriques en respectant leur budget. La société gagne de l’argent grâce à la vente de modèles de véhicules électriques, de solutions de financement de véhicules électriques et de la vente d’énergie pour ces véhicules électriques. Ideanomics Mobility comprend également quatre subdivisions, dont certaines sont internationales.

D’autre part, le segment fintech Ideanomics Capital de la société comprend trois autres subdivisions, qui traitent de l’immobilier, du «marché des petites capitalisations» et enfin de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique pour les régulateurs et les institutions.

Parce qu’Ideanomics a été fondée en 2004, elle n’est pas considérée comme une start-up. Cependant, toutes ces divisions et sous-divisions m’amènent à me demander ce qu’il essaie de réaliser exactement. La diversité des opérations commerciales peut rendre l’action IDEX prometteuse pour certains, mais c’est trop alarmant pour moi.

Quel est le fossé économique qu’offre Ideanomics ou tente de construire? Oui, les nombreuses entreprises derrière IDEX font preuve d’une culture dynamique. Mais je vois aussi une forte faiblesse et un manque de concentration.

Investissez ici, investissez là-bas – mais d’où vient l’argent?

Le dernier communiqué de presse d’Ideanomics a annoncé que la société avait acquis «une participation de 20% dans Energica Motor Company, l’un des principaux fabricants de motos électriques haute performance».

Pourquoi je ne suis pas enthousiasmé par tous ces investissements diversifiés est simple. Il y a principalement deux arguments.

Tout d’abord, comme je l’ai dit, je ne vois pas de vision commerciale claire ici – vers où l’Ideanomics se dirige et ce qu’il veut accomplir.

Pour moi, c’est comme investir dans plusieurs actions sans avoir de philosophie ou d’objectifs clairs. Vous pouvez acheter des actions de croissance, des actions de valeur, des actions meme, etc., mais à quoi cela vous sert-il sans connaître le risque ou le rendement attendu? Sans une politique d’investissement claire, vous ne pouvez pas espérer réussir.

À mon avis, Ideanomics achète et investit dans des entreprises de manière trop large, passant des grands véhicules électriques commerciaux comme les bus ou les voitures à des marchés de niche comme les vélos électriques. Cela semble prometteur, mais sans plus de concentration, c’est aussi dangereux.

Et cela m’amène à mon deuxième scrupule: la stratégie d’IDEX est dangereuse. Toute entreprise peut poursuivre la diversification de ses opérations commerciales. Mais ils doivent avoir la capacité et la force financières nécessaires pour y parvenir efficacement. L’acquisition d’entreprises avec peu de rentabilité et de liquidités transforme cette situation en une situation très risquée.

Pour ce deuxième coup contre l’action IDEX, cependant, nous devrions examiner de plus près les fondamentaux.

L’émission d’actions n’est pas bonne pour les investisseurs

Premièrement, Ideanomics n’est pas rentable. Par exemple, les pertes nettes des activités poursuivies sont passées de 98 millions de dollars en 2019 à 156 millions de dollars pour les douze derniers mois selon Yahoo! La finance. Les flux de trésorerie disponibles sont également continuellement négatifs depuis plusieurs années. De plus, un bénéfice d’exploitation de 10 millions de dollars pour 2019 s’est transformé en un bénéfice d’exploitation négatif de près de 40 millions de dollars.

De plus, le chiffre d’affaires de la société en 2018, de 378 millions de dollars, s’est effondré à quelque 45 millions de dollars en 2019, puis à moins de 16 millions de dollars pour les douze derniers mois.

Parallèlement à ces mauvaises conditions financières, IDEX a récemment vendu des actions à un «prix d’offre global pouvant atteindre 150 millions de dollars» à des fins commerciales, comme le remboursement de la dette. Ainsi, l’action IDEX présente également un risque de dilution des actions pour ses investisseurs.

Verdict de l’action IDEX

Dans l’ensemble, les projets d’Ideanomics pour se développer et devenir un leader des véhicules électriques et de la fintech ont un coût. Avec de très mauvaises performances financières, les actions IDEX sont tout simplement trop chères à acheter sur la seule base de ses rêves ambitieux.

Les résultats financiers ne semblent même pas faire allusion à la rentabilité. Trop divisé entre ses segments et confronté à une forte baisse de ses revenus, je dois transmettre ce jeu EV et fintech.

A la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA, ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être joint sur Twitter et LinkedIn.