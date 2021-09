Action INTC : Intel commence à ressembler à une valeur – prochain arrêt, 67 $

Intelligence (NASDAQ :INTC) a connu une année difficile. Jusqu’à présent en 2021, l’action INTC n’a augmenté que de 7,5%, passant de 49,82 $ fin décembre 2020 à 53,57 $ à la clôture du 8 septembre. En fait, depuis le 9 avril, lorsqu’elle a atteint 68,26 $, l’action a chuté à 52,01 $ le 20 août. Depuis lors, il a lentement dérivé jusqu’à plus de 53 $.

Cependant, je pense maintenant qu’il y a de bonnes raisons de croire que l’action INTC pourrait augmenter considérablement. Ceci est basé sur les performances récentes de la société et les perspectives qu’elle a données pour le reste de l’année.

Estimations des flux de trésorerie disponibles Intel

La société a publié des chiffres trimestriels respectables le 22 juillet pour son deuxième trimestre fiscal. L’élément clé, de mon point de vue, est son énorme production de cash-flow libre (FCF). En conséquence, j’estime maintenant que l’action INTC pourrait valoir au moins 67,50 $ ou 26,5% par rapport à la clôture de mercredi.

La raison est en fait assez simple. La société elle-même prévoit qu’elle produira 11 milliards de dollars en FCF en 2021. Cela peut être vu à la page 17 de sa publication des résultats où elle prévoit des revenus et des FCF pour l’année entière. Étant donné qu’Intel prévoit également 73,5 milliards de dollars de revenus non conformes aux PCGR, la marge FCF sera de 15 % de ses revenus prévus (c’est-à-dire 11 milliards de dollars/73,5 milliards de dollars).

Cependant, après avoir examiné cela de plus près, j’ai réalisé que l’entreprise dépensait beaucoup plus d’investissements cette année que d’habitude. Par exemple, au cours des 12 derniers mois (TTM) jusqu’au 30 juin, la société a dépensé 16,03 milliards de dollars en dépenses d’investissement, et non 19 milliards de dollars comme dans ses projections à la page 17. Ainsi, sur une base normalisée, la marge FCF d’Intel est plus proche de 19 % ( soit 14 milliards de dollars/73,5 milliards de dollars).

C’est important, car je veux utiliser une comparaison avec Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) pour déterminer la valorisation d’Intel.

Comparaison avec AMD

AMD a également signalé d’excellents chiffres pour le deuxième trimestre. Son flux de trésorerie disponible s’est élevé à 888 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 3,85 milliards de dollars pour le trimestre. Cela correspond à une marge FCF de 23 %, soit 4 points de pourcentage au-dessus de notre projection pour Intel cette année sur une base normalisée. Cela signifie qu’il est 21% plus rentable qu’Intel.

Étant donné que les analystes s’attendent à ce que la société réalise 15,63 milliards de dollars de revenus cette année selon les estimations des analystes interrogés par Seeking Alpha, son FCF pourrait atteindre 3,6 milliards de dollars (soit 23% x 15,63 milliards de dollars). C’est important puisqu’il représente 2,8 % de ses 128,78 milliards de dollars en valeur marchande. Autrement dit, son rendement FCF est de 2,8%.

Par conséquent, nous pouvons l’utiliser pour évaluer le stock INTC.

Aujourd’hui, avec ses 11 milliards de dollars en FCF, Intel a un rendement de 5 % en FCF. Cela se voit en divisant son estimation de 11 milliards de dollars FCF pour cette année par sa valeur marchande aujourd’hui de 217,333 milliards de dollars.

Cependant, étant donné que la marge FCF d’Intel n’est que de 21 % inférieure à celle d’AMD, nous devrions peut-être valoriser l’action INTC avec un rendement FCF qui n’est que de 21 % inférieur au rendement FCF de 2,8 % d’AMD. En d’autres termes, un rendement de 3,39% FCF est 21% pire que le rendement de 2,8%, mais pour être sûr, simpliste et conservateur, utilisons 4%. (Rappelez-vous que si vous divisez un nombre avec un diviseur supérieur, le quotient ou le résultat sera un nombre inférieur).

Ainsi, dans ce cas, la division de l’estimation d’Intel FCF de 11 milliards de dollars par 4% donne une valeur de marché cible de 275 milliards de dollars. Cela représente un gain potentiel de 26,5 % par rapport à sa capitalisation boursière actuelle de 217,3 milliards de dollars. Notez que nous n’avons pas utilisé l’estimation normalisée de 14 milliards de dollars FCF

En d’autres termes, notre prix cible pour l’action INTC est de 67,50 $, soit 26,5 % de plus que son prix actuel de 53,57 $. Il serait beaucoup plus élevé avec l’estimation normalisée de 14 milliards de dollars FCF.

Que faire avec le stock INTC

Si l’on en croit Intel, l’entreprise produira 11 milliards de dollars en FCF. En utilisant une mesure de rendement FCF très conservatrice de 4%, l’action vaut 67,50 $. Cette méthode implique un rendement FCF plus conservateur que ce qu’il devrait être par rapport à l’action AMD.

En conséquence, les investisseurs axés sur la valeur pourraient vouloir commencer à prendre une participation maximale dans les actions d’INTC.

Et encore une chose. Il ne fait pas de mal d’attendre que le stock augmente. La société verse un dividende avec un rendement du dividende annuel de 2,6 %.

