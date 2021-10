Action IONQ: 7 choses à savoir alors que la société d’informatique quantique IonQ commence à négocier

Aujourd’hui, les investisseurs dans une entreprise d’informatique quantique en phase de démarrage IonQ (NYSE :IONQ) ont connu un début de négociation difficile. Actuellement en baisse de 10 % le jour de son inauguration, l’action IONQ est la dernière d’une série de SPAC (sociétés d’acquisition à vocation spéciale) à entrer en bourse.

Source : Shutterstock

Aujourd’hui marque le premier jour de cotation des actions IONQ, suite à la fusion inversée de la société avec Groupe technologique dMY. Cette fusion était très attendue et de nombreux investisseurs ont suivi tout au long de cette matinée.

Ce début de négociation difficile semble être le résultat d’une combinaison d’un sentiment faible et d’inquiétudes concernant le calendrier du passage d’IonQ aux marchés publics. En effet, l’informatique quantique est un secteur brûlant. Et il est susceptible de rester brûlant pendant un certain temps. Cependant, les inquiétudes quant à la rapidité avec laquelle IonQ est arrivée sur le marché par rapport au moment où cette société sera en mesure de commercialiser ses produits semblent être un facteur clé de l’apathie des investisseurs aujourd’hui.

Cela dit, penchons-nous sur quelques points que les investisseurs voudront peut-être savoir sur IonQ.

Ce que les investisseurs doivent savoir sur les actions IONQ

IonQ pense que « l’informatique quantique a le potentiel de changer le monde, et IonQ ouvre la voie ». Le produit principal de cette société est un ordinateur quantique de 22 qubits, qui est vendu via une gamme de canaux. L’objectif de l’entreprise est de faire sortir l’informatique quantique des laboratoires et des mains des consommateurs. IonQ est la première société d’informatique quantique pure et cotée en bourse. Cette fusion SPAC a procuré à IonQ un produit de croissance de 636 millions de dollars. Par conséquent, la société prévoit d’utiliser ces fonds pour accélérer sa croissance et la commercialisation de ses produits.

Morgan Stanley (NYSE :MME) et Goldman Sachs (NYSE :GS) ont servi de conseillers financiers dans le cadre de cette opération.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/10/ionq-stock-7-things-to-know-as-quantum-computing-firm-ionq-starts-trading/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC