Action IRCTC aussi chère que Tesla : le cours de l’action cesse de baisser, mais le ratio P/E élevé inquiète les investisseurs

Le cours de l’action IRCTC a plongé de 29% depuis la dernière heure de négociation mardi après avoir atteint une capitalisation boursière de Rs 1 lakh crore. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action IRCTC a interrompu sa chute libre jeudi – l’action a atteint un sommet intrajournalier de Rs 4 750 dans le commerce du matin. Cependant, le ratio PER très élevé de l’action IRCTC continue d’inquiéter les investisseurs. À un P/BPA glissant de 294x, les actions IRCTC se négocient à proximité d’Elon Musk Tesla Inc – une autre action qui a fait l’objet d’un examen minutieux à plusieurs reprises pour des multiples P/E élevés. Le multiple P/E à terme de l’action IRCTC de 147x est également proche de Tesla, selon les données de S&P Capital IQ. Le cours de l’action IRCTC a plongé de 29% depuis la dernière heure de négociation mardi après avoir atteint une capitalisation boursière de Rs 1 lakh crore. Maintenant, l’action se négocie à Rs 4 750 avec une capitalisation boursière de Rs 71 700 crore.

Valorisation de l’action IRCTC aussi élevée que Tesla

P/EPS dilué avant extra (suivant)

P/E à terme (1 an)

Source : S&P Capital IQ

La nature monopolistique pousse les valorisations à la hausse

Les analystes estiment que la montée en flèche du cours de l’action IRCTC et du ratio P/E a été soutenue par divers facteurs tels que l’ouverture du tourisme post-covid, les activités basées sur les plates-formes et la nature monopolistique de l’entreprise. « Pour l’IRCTC, il y avait un avantage en termes d’ouverture de l’économie et de l’industrie du tourisme ainsi que le faible flottant du marché. La hausse de l’action a commencé il y a quelques mois lorsque le flottant était faible et cela s’est produit plus tôt également dans les sociétés à faible flottant », a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services à Financial Express Online. Il a ajouté que le ratio P/E élevé d’environ 250-300 n’a pas de sens.

Le cours de l’action IRCTC a grimpé de 169% au cours des 6 derniers mois, malgré la prise en compte de la récente correction de l’action. Pendant ce temps, Nifty 50 a zoomé de 23% au cours de la même période. L’action PSU bénéficie d’un monopole qui augmente encore ses valorisations. « Pour l’IRCTC, le problème vient du fait qu’il n’y a pas de pair pour se faire une idée de la juste évaluation », a déclaré à Financial Express Online Likhita Chepa, analyste de recherche principale chez CapitalVia Global Research.

Les analystes de la société de courtage nationale IIFL Securities pensent que l’IRCTC a suscité l’intérêt après la cotation de l’action Internet Zomato, qui a mis en lumière le potentiel de monétisation de l’énorme base d’utilisateurs de la première. Cependant, les titres IIFL ont abaissé la note de l’action à Vendre, voyant un risque défavorable après le rallye actuel.

Que doivent faire les investisseurs ?

Le ratio cours/bénéfice élevé de l’IRCTC a déconcerté les analystes qui pensent que l’IRCTC est à la base une activité attrayante, mais restent méfiants quant à la nature coûteuse de l’action. « Le ratio P/E de 300 fois n’a pas de sens. Pourquoi les investisseurs devraient-ils payer une valeur aussi élevée pour une action, au lieu de cela, ils devraient s’en éloigner pour d’autres entreprises qui ont des activités basées sur des plates-formes et réalisent des bénéfices, a déclaré Vinod Nair. Dans le même ordre d’idées, Likhita Chepa conseille aux investisseurs d’attendre que les valorisations se refroidissent tout en ajoutant que l’IRCTC. « Qu’il s’agisse de n’importe quelle action, ce ne sont pas le genre d’évaluations dans lesquelles les investisseurs devraient investir. Les investisseurs qui détiennent actuellement l’action doivent éviter de paniquer, car l’IRCTC reste un pari solide à long terme », a-t-elle ajouté.

