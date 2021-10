Action JMIA : Jumia Technologies n’est pas ce que vous pourriez penser que c’est

Jumia Technologies (NYSE :JMIA) est devenu public en 2019 et s’appelle depuis le Amazon (NASDAQ :AMZN) d’Afrique.

Source : Christopher Penler / Shutterstock.com

Ce n’est pas Amazon. Ce n’est pas non plus africain.

je l’ai appelé le Groupe Alibaba Holding (NASDAQ :BABA) de l’Afrique quand il est devenu public à 14,50 $ par action et ce n’est pas ça non plus. Si vous avez acheté cette introduction en bourse, cependant, vous êtes toujours en profit. Les actions JMIA se négocient à plus de 19 $.

Mais la plupart de ceux qui ont suivi le rythme régulier des histoires, ici et ailleurs, vous disant d’acheter ses trempettes en sont sortis plus pauvres.

Voici pourquoi.

L’Afrique est grande

Dire simplement « l’Amazonie d’Afrique » est un terme impropre.

S’il y a une Amazon d’Afrique, c’est bien l’Amazonie. Amazon a un siège social africain au Cap depuis l’année dernière. Il y a deux centres de données. L’entreprise espère créer 19 000 emplois, en commençant par l’économie la plus développée du continent.

Jumia est essentiellement un service de livraison. Il veut servir tout le continent, mais a dû se retirer de pays où il perdait de l’argent.

Une grande partie de ce que vous pouvez apprendre en ligne sur Jumia est obsolète. Cet article de Fast Company dit qu’il opère en Tanzanie. Il s’est retiré de ce pays en 2019. La raison invoquée était l’absence d’une classe moyenne solide.

Jumia a été lancé au Nigeria et, si vous pouvez accéder au captcha de son site nigérian, il a l’apparence d’un grand marchand. Mais ses services sont actuellement limités à 11 pays et, dans beaucoup d’entre eux, il propose des services de paiement et de logistique simples.

Alibaba est beaucoup plus gros en Afrique que Jumia ou Amazon. Il a utilisé la pandémie pour s’ancrer profondément dans les réseaux commerciaux africains. Il fait le genre de choses que Jumia a seulement promis de faire. C’est parce qu’il dispose de l’approvisionnement et de la logistique nécessaires pour desservir la plupart des pays du continent, ce qui manque à Jumia.

Jumia est allemand

Jumia n’est pas du tout une entreprise africaine. Elle a été constituée en Allemagne, est dirigée depuis Dubaï et conserve son pôle technologique au Portugal.

Ce n’est pas non plus une grande entreprise. Le chiffre d’affaires des deux premiers trimestres de 2021 s’élève à 79 millions de dollars. Pour toute l’année 2020, il était de 159 millions de dollars. Malgré cela, la capitalisation boursière de l’entreprise reste d’environ 1,9 milliard de dollars.

Jumia chevauche la fierté africaine, mais même en 2020, il était clair que tout n’était pas comme il y paraissait. Une fraude a été découverte au sein de l’entreprise il y a deux ans.

Malgré tout cela, l’action Jumia a connu un moment à la fin de l’année dernière, qui s’est poursuivi en février. Si vous l’avez acheté il y a un an et vendu à ce pic de février, alors qu’il s’échangeait jusqu’à 75 $, vous avez gagné de l’argent. En regardant le graphique boursier, il était facile de dire, eh bien, c’était à 70 $, mais 20 $ ressemble à une réaction excessive. C’est du réalisme.

Le résultat sur les actions JMIA

Avant d’acheter des actions d’une entreprise, en particulier d’une société opérant sur un autre continent, sachez ce que vous obtenez.

L’Afrique reste en proie à la pandémie. La plupart des citoyens ne sont pas vaccinés. L’économie subsaharienne ne croît que de 3,3 % par an et s’est contractée en 2020. L’ensemble du produit intérieur brut du continent est inférieur à 2,7 milliards de dollars.

L’Afrique est très prometteuse. Mais notre équipe de recherche avait raison en février, disant aux investisseurs d’être prudents. Ce que les Africains appellent la classe moyenne s’appellerait la pauvreté en Amérique du Nord.

En ce moment, Jumia est réaliste. Elle essaie de développer ses opérations au Nigeria et de s’étendre à partir de là, tout en développant ses activités de logistique et de paiement. L’action JMIA ne va pas soudainement doubler ou tripler. L’Afrique n’est pas prête pour sa propre Amazon.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues sur AMZN et BABA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Living With Moore’s Law: Past, Present and Future, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.