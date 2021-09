Action jumelle pour les frères justes

Le 7 septembre a été une date notable dans l’histoire des cartes au début et à la fin de les frères justes. Une comparaison des deux singles en question, des années 60 et 70, donne également une démonstration intéressante de la façon dont le style de Bill Medley et Bobby Hatfield a mûri au cours de leur longue période d’enregistrement.

Le Billboard Hot 100 de cette date en 1963 a vu le duo faire sa deuxième apparition dans le compte à rebours sacré. Après un pic n ° 49 pour leur premier single “Little Latin Lupe Lu” en juin, ils ont fait irruption dans l’enquête avec “My Babe”. Une chanson différente du joyau du blues Little Walter du milieu des années 1950, cette affaire cuivrée et auto-écrite portait les espoirs du label Moonglow qu’elle fournirait la grande percée des Righteous Brothers, qui ont été anéanties lorsqu’elle a culminé au n ° 75. .

Comme nous le savons, l’émergence du couple comme l’une des principales attractions pop du milieu des années 1960 n’était pas loin. À la fin de 1964, “(Vous avez perdu) ce sentiment d’amour” s’est hissé au sommet du palmarès américain et a annoncé une période dorée sur les étiquettes Philles et Verve qui a duré jusqu’en 1966.

Puis vint le retour remarquable de Bill et Bobby dans les charts en 1974. Désormais sur le label Haven, dirigé par l’équipe de production distinguée de Dennis Lambert et Brian Potter, ils ont livré un nouveau son qui reflétait la production plus sophistiquée de l’époque, tout en gardant leur jumeau distinctif. -signature vocale au premier plan. Le résultat a été un énorme succès n ° 3 avec “Rock and Roll Heaven” d’Alan O’Day, dans lequel ils ont chanté de manière évocatrice les figures de proue de la musique tant manquées de Janis Joplin à Jimi Hendrix.

Le 7 septembre de la même année, le premier single du single “Give It To The People” est sorti dans les charts. Écrit par Lambert & Potter eux-mêmes, c’était la chanson titre d’un album qui avait été classé une semaine auparavant et qui avait lui-même atteint la 27e place. Le single s’est hissé à la 20e place et, alors que “Dream On” du même album était une entrée ultérieure dans le Top 40 et le duo a apprécié nouveau succès massif avec la réédition “Unchained Melody” de 1990, “Give It To The People” est devenu la dernière nouvelle chanson du duo à atteindre le Top 20 américain.

