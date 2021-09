Action KPLT : que se passe-t-il avec Red-Hot Katapult aujourd’hui ?

Diverses actions spéculatives à forte croissance se portent bien aujourd’hui. En effet, pour les investisseurs qui cherchent Katapulte (NASDAQ :KPLT) et KPLT stock, c’est certainement le cas.

Source : William Potter/Shutterstock.com

Les actions de KPLT sont actuellement plus de 11% plus élevées aujourd’hui sur un volume impressionnant. Plus du double du nombre moyen quotidien d’actions échangées entre les mains, et il reste encore du temps dans la journée de négociation.

Il semble que les investisseurs soient devenus amoureux du potentiel de short squeeze de cette action. Et nous y viendrons dans une minute.

Cependant, l’accent mis par Katapult sur le commerce électronique est une autre raison pour laquelle les investisseurs continuent d’être optimistes envers la société de-SPAC. En tant que société qui est arrivée sur le marché via une fusion inversée SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale), Katapult a récemment été battue en brèche par le marché. Bien qu’elle ait atteint un sommet de près de 20 $ par action plus tôt cette année, l’action KPLT a depuis chuté à près de 3 $ par action en raison d’un sentiment très baissier. Ce niveau de sentiment extrême a tendance à revenir au fil du temps. En conséquence, les investisseurs optimistes sur l’espace du commerce électronique semblent toujours penser que ce titre est trop bon marché au niveau de 6 $. Par conséquent, le rallye continue avec cette entreprise.

La technologie de point de vente de commerce électronique de Katapult est intrigante pour deux raisons. Premièrement, comme nous l’avons vu avec d’autres valeurs d’hypercroissance dans cet espace, la trajectoire de croissance est réelle dans ce segment. Investisseurs à la recherche du prochain Shopify (NYSE :MAGASIN) ou Vitesse de la lumière (NYSE :LSPD) ont des raisons d’aimer ce que Katapult a à offrir.

Deuxièmement, Katapult se concentre sur le segment des consommateurs sub-prime ou non-prime avec son offre. Ces consommateurs présentent un risque plus élevé, mais une plus grande récompense par nature. En conséquence, il s’agit d’un titre à hypercroissance réservé aux investisseurs les plus agressifs. Par conséquent, il n’est pas surprenant de voir de la volatilité avec ces noms.

Cela dit, plongeons-nous dans ce qui se cache derrière le rassemblement d’aujourd’hui à Katapult.

Augmentation de l’intérêt pour les actions à court terme catapultant l’action KPLT à la hausse

Comme nous l’avons déjà souligné, les actions à court terme sont à nouveau une priorité pour les investisseurs. En effet, Katapult est une entreprise qui correspond bien à la description d’un candidat à court terme.

Le taux d’intérêt à court terme et les frais d’emprunt extrêmement élevés de la société constituent une configuration parfaite pour une telle compression. De plus, le faible prix par action de la société et l’intérêt croissant des investisseurs particuliers donnent à penser que ce titre pourrait être une compression imminente.

Cela dit, comme pour tous les shorts squeeze potentiels, la volatilité peut être un ami ou un ennemi. Selon le sentiment du marché et d’autres facteurs indépendants de la volonté des investisseurs, il s’agit d’un titre qui peut osciller énormément dans les deux sens. En effet, nous avons déjà vu ce jeu se dérouler.

En conséquence, les investisseurs doivent être prudents avec de tels jeux en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.