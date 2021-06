Action LAZR : Luminar surfe sur une vague LiDAR haussière avec le partenariat Volvo

Luminaire (NASDAQ :LAZR) l’action s’envole aujourd’hui à la Volvo (OTCMKTS :VLVLY) inclura la technologie LiDAR de Luminar dans son véhicule électrique de nouvelle génération.

Source : JHVEPhoto/shutterstock.com

Cela ne nous surprend pas. En fait, nous nous attendons à ce que de nombreux autres accords comme celui-ci soient annoncés dans les années à venir.

À terme, les capteurs LiDAR de Luminar deviendront presque omniprésents dans le secteur automobile, ce qui augmentera considérablement le stock de LAZR.

Stock LAZR : L’histoire est simple

Les voitures autonomes ont besoin du LiDAR pour réussir.

L’approche uniquement visuelle, contrairement à ce que Tesla voudrait croire, est défectueuse pour de nombreuses raisons.

D’une part, les caméras ne fonctionnent pas dans des conditions défavorables. Les environnements faiblement éclairés et les mauvaises conditions météorologiques n’affectent pas le LiDAR de la même manière qu’ils affectent les caméras, qui dépendent réellement de ce qui se trouve devant eux.

La densité de données de la vision par ordinateur – les informations que chaque pixel contient – n’est pas non plus idéale pour les véhicules autonomes. De nombreuses informations en temps réel sont emballées dans chaque pixel, puis tous ces pixels sont jetés dans un algorithme d’apprentissage automatique qui doit produire des résultats de réponse instantanés. C’est comme demander à LeBron James de gagner des matchs de basket-ball un contre cinq. C’est trop demander à la technologie.

Pour cette raison, en avril, Luminar a débauché un cadre clé de Tesla au motif qu’il pensait que la technologie de Luminar était plus sûre.

LiDAR permettra l’avenir de l’auto-conduite

Chaque voiture sera un jour autonome. Lorsque cet avenir arrivera, presque toutes ces voitures auront des capteurs LiDAR.

Mais LiDAR est difficile à faire.

C’est une technologie laser scientifiquement dense. Ce n’est pas quelque chose que les constructeurs automobiles seront capables de créer en interne. Même s’ils le pouvaient, c’est quelque chose qu’il vaut mieux laisser à des entreprises comme Luminar qui se spécialisent dans le LiDAR. Si la technologie n’est pas parfaite, des gens pourraient perdre la vie en conséquence.

Ce n’est pas une chose pour laquelle les constructeurs automobiles voudront être tenus responsables. Et en conséquence, ils externaliseront leur LiDAR, ce qui signifie que les entreprises LiDAR vont gagner beaucoup d’argent à l’avenir.

L’essentiel sur le stock LAZR

Et dans l’espace LiDAR, il y a un roi : Luminar.

Luminar est dirigé par quelqu’un que nous avons personnellement rencontré et qui est peut-être l’une des personnes les plus intelligentes de la planète.

Et il a attiré une équipe des ingénieurs autonomes les plus talentueux. Ensemble, ils ont construit un LiDAR de classe mondiale qui non seulement fonctionne mieux que toutes les autres technologies LiDAR, mais qui coûte également beaucoup moins cher.

D’autres systèmes LiDAR peuvent coûter des dizaines de milliers de dollars, voire 75 000 $. Le système LiDAR de Luminar coûte moins de 1 000 $.

Nous voyons ce LiDAR être dans chaque voiture à l’avenir. Le partenariat de Luminar avec Volvo n’est qu’un début.

C’est pourquoi l’action LAZR est l’un de ces noms que vous achetez aujourd’hui et que vous conservez à long terme. Parce que, sur ce long terme, Luminar vous rapportera des gains énormes.

Mais Luminar n’est que l’un de mes meilleurs choix pour l’hypercroissance.

Bon investissement.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.