Action LMFA: Diversifiez vos avoirs axés sur la Fintech

Il est intéressant de voir comment une entreprise peut complètement passer sous le radar jusqu’à ce qu’une société d’acquisition à usage spécial (SPAC) soit mentionnée. Un exemple typique serait LM Funding America (NASDAQ:LMFA), car Wall Street ne semblait pas se soucier beaucoup des actions LMFA jusqu’à ce qu’une scission SPAC soit annoncée.

En réalité, j’admets que l’angle SPAC rend LM Funding America plus intéressant en tant qu’investissement.

D’un autre côté, même sans le SPAC, les actions de LM Funding America pourraient être un bon investissement et diversifier le portefeuille.

Après avoir effectué notre due diligence, nous pourrions peut-être découvrir une société du secteur financier avec une valeur actionnariale étonnamment robuste. Alors, commençons par un rapide coup d’œil à l’histoire récente de l’action.

L’action LMFA en un coup d’œil

Toutes les actions du secteur financier ne sont pas abordables. Cependant, les actions LMFA devraient facilement pouvoir s’intégrer dans des portefeuilles de n’importe quelle taille.

À la fin de 2020, les actions étaient disponibles pour environ 67 cents chacune. Avec le recul, nous savons que le cours de l’action et le volume des transactions exploseraient au cours de la nouvelle année.

Et c’est précisément ce qui s’est passé lorsque l’action LMFA a atteint un sommet de 52 semaines à 4,89 $ le 11 janvier. Les acheteurs ont-ils pu obtenir le titre au-dessus de 5 $, qui est le point de coupure pour les actions penny aux États-Unis?

Hélas, les taureaux ne semblent pas pouvoir obtenir le stock au-dessus de 5 $. Après une période de réflexion, l’action se négocie à 1,27 $ l’après-midi du 30 mars.

Les taureaux devraient viser la barre des 3,50 $ avant de viser à nouveau le niveau très important de 5 $. L’effacement de ces points de résistance pourrait signaler le début d’une autre accélération significative.

Transformer la dette en espèces

Si vous cherchez à diversifier vos avoirs sur les marchés financiers avec quelque chose de différent de votre action bancaire habituelle, LM Funding America pourrait valoir le coup d’œil.

Pour faire simple, LM Funding America aide les associations de copropriétés et de propriétaires à recouvrer les dettes. De toute évidence, l’entreprise compte plus de «14 000 événements de collecte sous [its] courroie. »

Sans l’aide de LM Funding America, les propriétaires d’associations pourraient devoir engager des avocats pour recouvrer les dettes impayées.

L’avocat n’est pas bon marché. Et les propriétaires d’associations peuvent être obligés de payer des avocats, quel que soit le peu d’argent recueilli auprès de la partie délinquante.

LM Funding America, qui semble opérer principalement en Floride, prétend être en mesure de transformer la dette «en argent instantané», tout en résolvant les problèmes de recouvrement.

Il n’est pas difficile de discerner en quoi cela serait fortement attrayant pour les propriétaires d’associations frustrés. Comme l’explique l’entreprise, «Votre association ne paie rien de sa poche à LM Funding, et nous payons tous les frais juridiques et les coûts au nom de l’Association.»

Ainsi, LM Funding America redéfinit le processus de recouvrement des créances pour les propriétaires d’associations – et, apparemment, contribue à réduire les coûts et les maux de tête.

Lancement d’un SPAC

D’après ce que nous avons appris jusqu’à présent, vous trouverez peut-être dans LM Funding America qu’il vaut la peine d’investir. Ou vous cherchez peut-être quelque chose de plus excitant. De nos jours, peu de choses excitent plus Wall Street que les annonces du SPAC.

Si vous vous demandez pourquoi le stock de LMFA a explosé comme une fusée au début de janvier, voici la cause probable; le 8 janvier, il a été révélé qu’une filiale indirecte de LM Funding America avait déposé une déclaration d’enregistrement SPAC.

Cette filiale indirecte est connue sous le nom de Opportunités d’acquisition LMF (NASDAQ:LMAO) (Et oui, quel bon ticker).

Les détails exacts ne sont pas connus sur la cible d’acquisition SPAC. On sait cependant que la SPAC prévoit de cibler les entreprises des secteurs des services financiers et des fintech.

Fin janvier, LM Funding America a clôturé son introduction en bourse (IPO) pour LMF Acquisition Opportunities. Cet événement a semblé donner un coup de pouce au cours de l’action LMFA.

Quelle est la prochaine étape pour LM Funding America? Espérons que plus de détails sur le spin-off SPAC et des développements plus positifs pour galvaniser les parties prenantes.

Stock LMFA: à emporter

Peut-être que vous aimez les SPAC, peut-être que vous n’aimez pas. Dans tous les cas, LM Funding America peut attirer des investisseurs aux points de vue différents.

Et même si vous n’aimez pas les SPAC, LM Funding America se démarque en tant que société du secteur financier avec un modèle commercial intéressant.

