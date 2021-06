Action LOTZ: 8 choses à savoir pour les investisseurs sur CarLotz alors que les actions augmentent

VoitureLotz (NASDAQ :LOTZ) les actions sont à la hausse aujourd’hui alors que les commerçants de détail se tournent vers l’un des investissements préférés de Reddit.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le stock LOTZ aujourd’hui et pourquoi il est en mouvement.

Pour commencer, il convient de noter que le prix de l’action LOTZ fluctue aux côtés d’autres actions meme. Cela signifie qu’il n’y a pas besoin de nouvelles spécifiques en dehors d’un rassemblement Reddit pour l’envoyer plus haut. Cependant, aujourd’hui est différent car la société a fait une annonce. Il renforce ses parcs de voitures d’occasion avec un nouveau hub à Charlottesville, en Virginie. Il s’agit du quatrième hub de ce type à être ouvert dans l’État d’origine de l’entreprise. Il atteint également un total de 12 hubs à travers les États-Unis. La société opère actuellement en Virginie, en Caroline du Nord, en Floride, en Illinois, au Tennessee, au Texas et à Washington. Il dispose également de trois emplacements qui devraient bientôt ouvrir en Californie, au Colorado et au Missouri.

Michael Bor, co-fondateur et PDG de LOTZ, a déclaré ceci à propos des nouvelles affectant l’action aujourd’hui.

« Nous ne pourrions être plus heureux d’ouvrir un hub à Charlottesville et de l’avoir sous la direction de Ned Gallaway. Ned a été une partie importante de la famille CarLotz, menant notre équipe Midlothian à une croissance significative. Notre ouverture à Charlottesville est gagnant-gagnant pour nous et Ned personnellement. L’équipe locale bénéficiera de son leadership, et Ned est capable de travailler chaque jour dans la communauté à laquelle il est si dévoué au sein du conseil des superviseurs du comté d’Albemarle.

L’intérêt accru pour les actions de LOTZ s’accompagne d’une forte négociation de ses actions. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 29 millions d’actions ont changé de mains. C’est un bond important par rapport à son volume de négociation moyen quotidien d’environ 4 millions d’actions.

L’action LOTZ était en hausse de 23,2% mardi matin.

