Action M : 5 choses à savoir sur Macy’s alors que les actions augmentent aujourd’hui

Actions de Macy’s (NYSE :M) Les actions ont décollé jeudi après que la société a annoncé ses bénéfices pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021. Cela survient après que les revenus déclarés de 5,65 milliards de dollars ont dépassé les estimations des analystes de 4,98 milliards de dollars. En outre, le bénéfice dilué par action (BPA) de Macy de 1,08 $ a écrasé les attentes de Wall Street de 14 cents par action.

En outre, la société a également annoncé qu’elle s’associait “au propriétaire de Toys R Us pour proposer un assortiment de jouets, de jeux et d’autres gadgets pour enfants dans plus de 400 magasins de la chaîne de magasins et en ligne”. C’est une énorme nouvelle pour le magasin de jouets bien-aimé qui a fait faillite en 2017.

De plus, voici ce qui mérite d’être mentionné dans le dernier rapport sur les revenus de Macy :

Le BPA dilué a bondi de 177% par rapport à une perte par action de 5 cents au cours du deuxième trimestre 2020. Le chiffre d’affaires du trimestre est supérieur de 58,7% en glissement annuel par rapport à 3,56 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020. Le bénéfice d’exploitation de 597 millions de dollars est bien meilleur que le chiffre de l’année précédente d’une perte de 631 millions de dollars. Le rapport sur les bénéfices de Macy’s comprend également un bénéfice net de 345 millions de dollars. C’est incroyablement mieux par rapport à une perte nette de 431 millions de dollars à la même période l’an dernier.

Jeff Gennette, président et chef de la direction de Macy’s, a déclaré cela à propos du rapport sur les bénéfices des actions M.

« Les résultats du deuxième trimestre ont été solides pour les trois marques et ont dépassé nos attentes. Notre élan au premier trimestre s’est accéléré au deuxième trimestre, car nous avons réussi à réengager nos principaux clients et à attirer de nouveaux clients plus jeunes avec de nouvelles marques et catégories. »

La société a également renforcé ses précédentes prévisions pour l’exercice 2021 en matière de chiffre d’affaires et de BPA dilué dans la publication des résultats. Cela comprenait des revenus compris entre 23,55 milliards de dollars et 23,95 milliards de dollars et un BPA entre 3,41 et 3,75 dollars par action.

L’action M était en hausse de 17,5% jeudi après-midi.

À la date de publication, Nick Clarkson n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nick Clarkson est rédacteur Web chez InvestorPlace.