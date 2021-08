Action MMAT : 5 choses à savoir sur les méta-matériaux cibles à compression courte alors que les actions augmentent

in

L’une des actions à forte croissance qui a été sur le radar de nombreux investisseurs ces derniers temps a été Méta-matériaux (NASDAQ :MMAT). Aujourd’hui, l’action MMAT est en hausse spectaculaire, affichant des gains de près de 21% au moment de la rédaction. Ce producteur de nanocomposites et de matériaux fonctionnels haute performance a vu une aubaine en raison de divers facteurs.

Source : BLAGORODEZ / Shutterstock.com

Du côté scientifique du spectre, les choses s’améliorent pour les méta-matériaux. Nous avons signalé plus tôt cette semaine la formation par Meta Material d’un conseil consultatif scientifique. Cette décision a amené de nombreux investisseurs à se concentrer sur la science qui sous-tend l’action MMAT, car ils considèrent cette entreprise du point de vue de l’innovation. Plus Meta Materials peut mettre de produits dans son pipeline, plus grande est la probabilité d’une croissance explosive à long terme.

De plus, les actions de croissance ont reçu un os de la Réserve fédérale aujourd’hui. Un discours plutôt conciliant prononcé par le président de la Fed, Jerome Powell, tire aujourd’hui du jus des actions de croissance. Les investisseurs tiennent compte de la poursuite des politiques d’argent facile, offrant un coup de pouce plus généralisé aux valeurs de croissance.

Cependant, le catalyseur le plus spécifique à l’entreprise pour les actions MMAT a peut-être été l’intrigue de l’entreprise auprès des commerçants de détail en tant que candidat à court terme. Ce titre est passé d’environ 3 $ à 4 $ en mai à un sommet de plus de 21 $ par action en juin. Se négociant maintenant autour de 4,15 $ par action, les investisseurs qui cherchent à publier un prospectus sur un gagnant potentiel à court terme semblent s’atteler à ce jeu spéculatif.

Voyons ce que les investisseurs peuvent vouloir savoir sur Meta Materials.

Stock MMAT de nouveau en mouvement

Le bond d’aujourd’hui de l’action MMAT porte le gain hebdomadaire de cette entreprise de matériaux de haute technologie à plus de 40 %. Les commerçants de détail pariant sur une compression courte semblent être responsables d’une grande partie de ce mouvement. En effet, le volume d’options a décollé avec l’action MMAT, entraînant des attentes d’une potentielle compression gamma. Avec un intérêt à découvert d’environ 8,42 % et un prix par action bas, les investisseurs particuliers pensent que l’action MMAT est bien positionnée pour une telle compression. L’action MMAT se négocie actuellement à un sommet d’un mois, mais reste à 80% en dessous de son sommet de 52 semaines.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.