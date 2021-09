Action MMAT : les fondamentaux ne peuvent pas sauvegarder une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars

Méta-matériaux (NASDAQ :MMAT) est un développeur de matériaux fonctionnels et de produits nanocomposites dont le siège social est situé à Dartmouth, au Canada. Ce n’est pas un nom familier du tout. Mais les rassemblements de mèmes plus tôt cette année ont fait passer l’action MMAT au-dessus du niveau de 20 $.

Les fondamentaux sous-jacents laissent beaucoup à désirer. Néanmoins, avec un taux d’intérêt court de 16,2 %, il faut examiner ce titre d’un peu plus près. Étant donné que nous avons déjà vu des rassemblements induits par Reddit transporter le stock de MMAT vers la terre promise, l’option d’être complaisant n’existe pas. Et compte tenu du potentiel à long terme de sa technologie de métamatériaux, les investisseurs doivent s’attendre à ce que cette action se négocie à prime.

Selon un rapport de recherche, le marché des métamatériaux atteindra 3,61 milliards de dollars en 2027, soit un TCAC de 23,6%. Mais avec une capitalisation boursière de 1,50 milliard de dollars, les investisseurs ont déjà intégré une grande partie du potentiel. De plus, les finances laissent beaucoup à désirer. Les revenus sont passés d’environ 1,3 milliard de dollars en 2018 à seulement 2,5 millions de dollars au cours du premier trimestre 2021.

Tous ces facteurs en font un jeu spéculatif à mes yeux. De l’argent a été gagné sur les actions meme. Mais investir dans des actions meme, c’est avant tout avoir des stratégies de sortie et d’entrée efficaces. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de bonnes actions Reddit. Cependant, les décisions d’investissement dans cet espace sont souvent basées sur l’intuition plutôt que sur une analyse fondamentale intransigeante.

Plus d’énergie aux flambeaux

Torchlight Energy était une société d’exploration pétrolière et gazière basée à Plano. Elle a été fondée en 2007 et est devenue publique en 2010. L’entreprise est en difficulté depuis un certain temps. Avant la pandémie, il a heurté du pétrole et du gaz dans l’un de ses puits de développement dans le bassin d’Orogrande, dans l’ouest du Texas, près des frontières du Mexique et du Nouveau-Mexique. Mais après la frappe de Covid-19, les opérations de Torchlight ont été critiquées et la société a décidé que la meilleure voie à suivre serait de transformer son objectif commercial.

L’entreprise a cherché à fusionner avec une entreprise canadienne, Meta Materials, qui avait plus de 1,6 million de dollars de revenus organiques par an. À la clôture de la fusion, les actionnaires de Metamaterial détiennent 75 % de la société combinée, tandis que les actionnaires de Torchlight en détiennent 25 %.

Meta Materials est principalement une société de développement à ce stade, cherchant à augmenter la production. Il génère la plupart de ses revenus à partir de programmes de développement financés par les clients. La société a sans aucun doute une très grande opportunité de marché, bien que traduire les progrès scientifiques en succès commercial ait été un défi. C’est pourquoi les analystes sont sceptiques. Mark Hake pense que Meta ne vaut pas plus que l’argent de ses livres, 84 cents par action. L’action MMAT change de mains pour 4,13 $ au moment où j’écris ces lignes.

Dana Blankenhorn, quant à elle, avertit les investisseurs de ne pas tomber dans le battage médiatique. Il souligne que la propriété intellectuelle de l’entreprise “pourrait avoir une pertinence dans les domaines de la défense, de l’automobile et de la médecine si Meta peut trouver les bons partenaires”.

Cependant, comme il le fait remarquer, il n’y a pas de développement à cet égard.

Catalyseurs limités pour le stock MMAT

Au cours des derniers mois, l’action MMAT a eu deux catalyseurs majeurs qui ont fait monter le cours de l’action.

La première bosse s’est produite lorsqu’une rumeur a circulé sur Reddit selon laquelle Meta travaillait avec Tesla (NASDAQ :TSLA). La seconde s’est produite à la clôture de l’accord Torchlight. Ces deux événements ont très peu à voir avec les fondamentaux de l’entreprise. Ils ne sont pas venus après une baisse des bénéfices ou une annonce de coentreprise. Cela confirme que MMAT est une action mème pour de nombreux analystes et investisseurs.

MMAT a rapporté un peu plus d’un demi-million de revenus dans ses derniers résultats trimestriels et une capitalisation boursière de plus de 1,50 milliard de dollars. Ça ne colle pas.

Attaché à la terre

Finalement, l’action MMAT donnera ses gains. Des catalyseurs limités garantissent que le divorce entre les fondamentaux et la capitalisation boursière ne peut pas durer éternellement. Les commerçants de détail axés sur le court terme peuvent certainement scalper les bénéfices. Mais il ne semble pas y avoir de raison pour laquelle les investisseurs devraient rester sur le long terme. L’achat sur la base d’un article ou d’un communiqué de presse peut entraîner des gains temporaires. Mais ils s’évaporent aussi très rapidement.

Comme je l’ai mentionné dans mon introduction, tous les stocks de mèmes ne sont pas mauvais. Il existe de nombreux excellents choix parmi les favoris de Reddit qui ont du sens sur les principes fondamentaux. Mais il y en a beaucoup que vous ne toucheriez pas avec un poteau de dix pieds.

