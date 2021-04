Action MMEDF: 7 choses à savoir sur la biotechnologie psychédélique MindMed avant sa cotation au Nasdaq

MindMed (OTCMKTS:MMEDF) le stock devenait élevé vendredi alors que le stock de penny se préparait à une augmentation Échange Nasdaq du Marchés OTC.

Alors, quand exactement les investisseurs peuvent-ils s’attendre à voir la hausse des actions du MMEDF? Tous les détails dont les investisseurs ont besoin se trouvent ci-dessous.

Le basculement aura lieu mardi. Cela l’amènera également à abandonner son ticker actuel au profit du nouveau ticker boursier MNMD. La société continuera également à négocier ses actions sur le Échange néo sous le symbole boursier MMED. La Bourse NEO permet à l’action de continuer à se négocier au Canada et en Allemagne. MindMed est une société de biotechnologie en médecine psychédélique au stade clinique. Il se concentre sur la découverte, le développement et le lancement de médicaments d’inspiration psychédélique. Le pipeline de la société comprend des traitements à base de «psilocybine, LSD, MDMA, DMT et un dérivé de l’ibogaïne, le 18-MC».

JR Rahn, co-fondateur et PDG de MindMed, avait ceci à dire à propos de la nouvelle qui pousse le stock du MMEDF à la hausse aujourd’hui.

«Nous pensons que cette cotation augmentera notre visibilité sur le marché, améliorera la liquidité, élargira et diversifiera notre base d’actionnaires et, en fin de compte, augmentera la valeur pour les actionnaires à long terme. Je tiens à remercier nos employés, la direction, les directeurs et nos nombreux collaborateurs pour leur travail acharné pour faire de MindMed un membre de l’échange Nasdaq, une étape importante qui contribuera à faciliter notre mission de découvrir, développer et déployer des médicaments et thérapies d’inspiration psychédélique pour s’attaquent à la toxicomanie et à la maladie mentale. »

L’action MMEDF connaît de fortes transactions sur les nouvelles de la liste ascendante d’aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 8,7 millions d’actions du stock ont ​​changé de mains. C’est une augmentation impressionnante par rapport à son volume de négociation moyen quotidien de 2,7 millions d’actions.

Le titre MMEDF a progressé de 45,5% vendredi après-midi mais n’est en hausse que de 6,5% depuis le début de l’année.

MindMed n’est peut-être pas le seul penny stock que les investisseurs souhaitent suivre.

S’il est vrai que les actions penny sont risquées à investir, il vaut toujours la peine de les surveiller. Après tout, ils ne seront peut-être pas tous des penny stocks à l’avenir. Certains méritent d’être examinés sont ION Geophysical Corporation (NYSE:IO), Chirurgie Asensus (NYSEMKT:ASXC), Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR), et d’autres. Vous pouvez vous mettre à jour sur ce qui suit.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

