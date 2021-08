Action MRIN : les nouvelles qui ont fait grimper les actions de Marin Software vendredi

Logiciel marin (NASDAQ :MRIN) l’action est en hausse vendredi après l’annonce d’un nouvel accord avec Criteo.

Marin Software a révélé aujourd’hui que son système est désormais intégré à la plateforme Commerce Media de Criteo. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement pour l’entreprise.

Pour faire simple, cela ouvre la possibilité d’une utilisation plus large de la plate-forme MarinOne de l’entreprise. Il s’agit d’un système qui permet aux marques de gérer et d’optimiser leurs campagnes Criteo Marketing Solution et Retail Media. cela inclut sur le Web ouvert, ainsi que la promotion de produits sur des sites Web de vente au détail.

Chris Lien, PDG de Marin Software, a déclaré ce qui suit à propos des nouvelles faisant grimper le stock de MRIN aujourd’hui.

« Les médias commerciaux sont l’un des domaines du marketing numérique les plus passionnants et à la croissance la plus rapide. Grâce à cette intégration, nous pouvons exploiter les données et l’intelligence commerciale de Criteo pour poursuivre notre mission de fournir aux annonceurs un accès transparent aux clients tout au long de leur parcours client, du sommet de l’entonnoir au point d’achat.

Toute cette attention supplémentaire a permis au stock de MRIN de connaître une activité décente aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 16,5 millions d’actions ont changé de mains. Ce n’est pas mal, même s’il est inférieur au volume d’échange moyen quotidien de la société d’environ 25,5 millions d’actions.

L’action MRIN était en hausse de 10,6% vendredi matin.

