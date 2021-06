Action MSFT : n’ayez pas peur, Microsoft est toujours un achat, même au plus haut

Microsoft (NASDAQ :MSFT) a touché un nouveau record la semaine dernière alors que l’optimisme s’est construit autour de sa présentation de Windows 11, qui a eu lieu le 24 juin. le fait que les régulateurs ont pour mission de s’attaquer à l’activité d’acquisition de données.

Source : L’art des photos / Shutterstock.com

À mon avis, tout cela n’est que du bruit. La grande technologie a atteint une phase de maturité car elle devient une nécessité dans nos vies à la fois pour le travail et à des fins discrétionnaires. Et les actions FAANG — Facebook (NASDAQ :FB), Amazon (NASDAQ :AMZN), Pomme (NASDAQ :AAPL), Netflix (NASDAQ:NFLX) et Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) — ont ouvert un important écart de valeur. Non seulement ils ont des flux de trésorerie extrêmement fructueux, mais leurs bases d’actifs sont également augmentées par des acquisitions d’actifs et de données.

Rationaliser les unités commerciales

Microsoft s’est toujours concentré sur l’innovation constante. L’entreprise a été dominante sur le front des ordinateurs de bureau, mais le concept d’appareil à emporter a quelque peu remplacé la tendance. Microsoft s’est adapté en introduisant de nouveaux appareils Surface, ce qui pourrait amener les entreprises à s’en tenir à Windows.

De plus, l’expansion de la base d’abonnés des équipes Microsoft aide l’entreprise à développer ses communications d’entreprise. Les équipes ont dépassé les 145 millions d’utilisateurs en 2021. De plus, l’industrie croissante du jeu stimule les ventes de sa Xbox et d’autres matériels de jeu. Les jeux en ligne sont également hébergés avec diverses fonctionnalités interactives.

Afin de rationaliser la base des coûts des revenus, Microsoft a doublé le cloud computing. Dans l’espace du cloud computing, l’informatique et les applications sont de plus en plus stockées et gérées à partir du cloud, où les appareils n’accèdent qu’aux quantités nécessaires.

Il y a également beaucoup d’optimisme concernant la prochaine plate-forme Windows 11 en raison de sa simplification et de l’amélioration des applications intégrées. En conséquence, le cours de l’action a bondi, ce qui indique que les investisseurs sont optimistes quant à son avenir. Windows 11 s’ajoute à une longue série de produits logiciels et matériels, diversifiant davantage les flux de trésorerie de l’entreprise et le résiduel pour les investisseurs.

Acquisitions et numéros d’actions MSFT

Beaucoup de gens pensent que la croissance organique est le moteur de l’expansion des grandes technologies, mais la croissance est souvent en fait liée à l’acquisition d’actifs et de données.

Microsoft a réalisé plus de 200 de ces acquisitions depuis 1994, dont quatre en 2021 : The Marsden Group, Nuance Communications, Kinvolk et ReFirm Labs. Les médias ont couvert « les mesures de répression potentielles contre les grandes technologies », mais le fait est que le ministère de la Justice et la Federal Trade Commission tentent toujours de réglementer les entreprises de la nouvelle ère avec un modèle de génération précédente.

Cela ne fonctionne tout simplement pas.

Alors, comment les investisseurs devraient-ils penser à l’action MSFT ? Un score Piotroski de 8 signifie que le bilan de l’entreprise est en bonne santé. Et sa dette totale/fonds propres de 60,41% s’accompagne d’un ratio de couverture des intérêts de 20,44x, ce qui signifie que l’entreprise peut couvrir sa dette confortablement et ensuite utiliser sa dette à des fins d’expansion.

De plus, une base d’actifs solide signifie que Microsoft a une valeur absolue de 262 $ par action, ce qui converge avec la valeur marchande. Parce que les valorisations des actions technologiques se négocient bien au-dessus de la valeur intrinsèque alors que Microsoft se négocie à sa juste valeur, je dirais que c’est une bonne affaire pour le moment.

Microsoft croit en la récompense des actionnaires avec des programmes de rachat d’actions et de dividendes. Au troisième trimestre 2021, la société a reversé 10 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats. Le Free Cash Flow a augmenté à un taux moyen de 16% au cours des cinq dernières années. L’augmentation de la trésorerie pourrait permettre à l’entreprise de capitaliser sur son ratio de rachat de 0,6, supérieur à 90 % de l’industrie du logiciel.

À emporter sur Microsoft

Le record historique de Microsoft est justifié par une forte efficacité de l’entreprise. Les investisseurs ne devraient pas être découragés par une récente flambée du cours de l’action, car l’action a un long chemin à parcourir si l’on considère le paysage de valeur qui se développe au sein des grandes technologies. Je dirais que l’action est un achat sûr avec un bêta de 0,79 ; le stock a également une histoire de battre le S&P 500. Microsoft est une bonne affaire en ce moment !

A la date de publication, Steve Booyens détenait une position longue sur MSFT. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Steve Booyens a cofondé Pearl Grey Equity and Research en 2020 et est depuis responsable de la recherche sur les actions et des relations publiques. Avant de fonder la société, Steve a travaillé dans divers rôles financiers à Londres et en Afrique du Sud, et ses articles sont publiés sur diverses pages Web réputées telles que Seeking Alpha, Benzinga, Gurufocus et Yahoo Finance. Le contenu de Steve pour InvestorPlace comprend des recommandations d’actions, avec des articles occasionnels sur le financement participatif, la crypto-monnaie et l’ESG.