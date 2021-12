Action MTTR : excellente histoire à long terme, mais attendez 2022 pour acheter

Matterport (NASDAQ :MTTR) stock est l’un des rares noms de la technologie qui est toujours sur une séquence de victoires. La société de visites virtuelles et d’espaces numériques a récemment finalisé sa fusion avec une société d’acquisition à usage spécial (SPAC) et les actions ont triplé par rapport au prix d’ouverture de 10 $.

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

Les actions MTTR ont clairement bénéficié de la récente tendance vers les actions métaverses. L’entreprise est le premier acteur dans le domaine émergent de la mise en place de l’immobilier dans un environnement de réalité virtuelle. Compte tenu de l’attention croissante portée à faire de la réalité virtuelle et augmentée un produit de consommation le plus tôt possible, Matterport est au bon endroit au bon moment.

Un modèle économique fascinant

Matterport a une entreprise unique. Il offre aux entreprises et aux propriétaires fonciers la possibilité de numériser leurs biens. Les caméras 3D de Matterport et le progiciel associé créent une représentation réaliste des espaces intérieurs.

Que faire avec ceci? Par exemple, un hôtel peut proposer aux clients potentiels une visite en 3D de la propriété avant de faire leur réservation. C’est déjà cool avec la technologie d’aujourd’hui, et cela deviendra encore plus puissant à mesure que les consommateurs auront accès aux systèmes de réalité virtuelle pour rendre ces visites encore plus immersives.

Il n’y a pas que les hôtels. Les immeubles de bureaux peuvent montrer l’espace aux locataires potentiels sans que personne n’ait à traverser la ville en voiture ou à risquer de contracter Covid-19. D’autre part, les propriétaires de magasins de détail peuvent jouer avec l’agencement de leurs magasins dans un modèle 3D, essayant ainsi différentes configurations de leur espace sans avoir à perturber le magasin réel existant pendant qu’ils bricolent.

Améliorer la monétisation avec le stock MTTR

Matterport a plusieurs façons de gagner de l’argent grâce à ses services. L’un est un marché traditionnel. Les entreprises publient leurs espaces numériques compatibles Matterport en ligne et si les clients finissent par acheter un service via la liste, Matterport obtient une part de l’action. Matterport dispose également d’une boutique d’applications avec des fonctionnalités supplémentaires pour les visites virtuelles, telles que des plans d’étage intérieurs, qui améliorent les revenus par utilisateur.

La société a également une activité de licence. Traditionnellement, il s’agissait d’un accord de revenus ponctuels. Maintenant, cependant, l’entreprise passe à un modèle basé sur l’abonnement. Cela entraînera probablement des revenus faibles pour les deux prochains trimestres, car les abonnements paient beaucoup moins que les licences uniques à l’avance. Au fil du temps, cependant, les modèles d’abonnement ont tendance à générer des revenus plus cohérents et devraient donc servir de vent arrière pour Matterport à partir de la seconde moitié de 2022, alors que les abonnements décollent.

Matterport a également d’autres sources de revenus. Le plus important d’entre eux est le matériel, car il obtient également de l’argent pour ses caméras. L’entreprise peut être en mesure de générer des revenus lorsqu’elle vend des versions nouvelles et de meilleure qualité de ses caméras. Cependant, comme le savent les investisseurs technologiques, les marges bénéficiaires proviennent des services à valeur ajoutée ; le matériel est un élément à faible marge de l’équation.

L’évaluation est détraquée avec l’entreprise

Il y a une différence entre une bonne entreprise et un bon investissement. Comme nous l’avons vu au cours des derniers mois, une tonne d’entreprises en croissance sont en forte baisse. Ce n’est pas tant parce que l’entreprise a changé, mais plutôt parce que les valorisations sont passées au premier plan.

Jusqu’en mars de cette année, tant qu’une entreprise montrait une croissance forte et accélérée de ses revenus, le cours de l’action augmenterait. C’était vraiment si simple. Maintenant, cependant, les investisseurs sont beaucoup plus exigeants. Tant d’anciens gagnants de la pandémie ont complètement implosé au cours des six derniers mois alors que les gens se demandent si 25, 35 ou même 50 fois les revenus ont vraiment du sens pour une entreprise.

Matterport, avec sa récente course, vise près de 80 fois ses revenus. C’est tout simplement trop raide dans un marché aussi difficile pour les entreprises en croissance qui ne sont pas rentables. Et cela devient encore plus compliqué, car Matterport a actuellement des perspectives de revenus un peu irrégulières, ce qui pourrait conduire à des résultats faibles. Un grand nombre des éléments qui entraîneront une amélioration des revenus, tels que le modèle d’abonnement, n’entreront pas vraiment en vigueur avant la seconde moitié de 2022. Ainsi, ne vous attendez pas à de la magie au cours du prochain trimestre ou des deux prochains.

Verdict des actions MTTR

Je suis fan du métaverse. Mark Zuckerberg n’a pas assez de respect ; il a fait ses preuves dans l’allocation de capital et il y a de fortes chances qu’il fasse quelque chose d’extraordinaire avec ce nouveau domaine. Pariez contre le métavers à vos risques et périls.

Pourtant, tout a un prix. J’ai récemment vendu ma position dans un autre jeu de métaverse Logiciel Unity (NYSE :U) étant donné son énorme élan sur l’excitation du métaverse. Au cours des deux dernières semaines, l’action U est passée de 200 $ à 150 $. Je crains que Matterport ne connaisse une trajectoire à court terme similaire une fois que le battage médiatique actuel sur le métaverse se sera un peu calmé.

Il est difficile d’exagérer à quel point le sentiment est mauvais pour la plupart des logiciels et des actions de croissance en ce moment. Matterport, en tant qu’ancien SPAC, a également une autre marque noire contre lui. Avec ces facteurs à l’esprit, il n’est tout simplement pas prudent de poursuivre le stock ici à 30 $. Donnez-lui un peu de temps, il y a beaucoup à aimer dans l’histoire de Matterport, mais le prix n’en vaut tout simplement pas la peine pour le moment.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.