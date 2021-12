Action MU : la technologie Micron a franchi un cap et pourrait viser 90 $

La glissade des deux quarts Technologie Micronique (NASDAQ :UM) est enfin terminé. Malgré la baisse des prix de la société de semi-conducteurs de 32%, le marché baissier n’a finalement pas fait dérailler la tendance haussière séculaire. Les acheteurs ayant maintenant repris le contrôle du stock de MU et un puissant vent arrière soufflant, il est temps de revenir.

Aujourd’hui, je veux voir comment la récente explosion de force relative du secteur technologique et des semi-conducteurs aidera l’offre de reprise de Micron. Ensuite, nous examinerons de plus près les actions de MU pour faire la chronique du récent renversement de tendance et définir les niveaux de prix pour ce qu’il faut surveiller à l’avenir.

La force des copeaux est un vent arrière pour Micron

Presque toutes les actions ont connu des difficultés dans une certaine mesure au cours des deux dernières semaines, mais il existe une énorme divergence entre le meilleur et le pire. Vous pouvez trouver quelques chouchous du marché qui restent à des niveaux records ou proches de ceux-ci. Jusqu’à présent, la variante omicron de Covid-19 s’est avérée impuissante à ébranler l’optimisme qui les entoure. Les investisseurs ne s’inquiètent pas non plus de l’impact négatif qu’un rythme plus rapide de la réduction de la Réserve fédérale pourrait avoir sur eux. En revanche, certaines zones du marché ont été totalement détruites. Heureusement, Micron se retrouve dans l’ancien camp.

Vous pouvez attribuer une partie de sa résilience à la flexion musculaire du secteur technologique et de l’industrie des semi-conducteurs.

Prendre en compte ETF de semi-conducteurs Vaneck (NASDAQ :SMH) tableau ci-dessous.

Comment est-ce pour un exploit de force relative? SMH n’a pas eu une seule clôture en dessous de sa moyenne mobile croissante sur 20 jours depuis que tout le drame a commencé il y a deux semaines. Et même jeudi, alors qu’il semblait que les ours allaient enfin remporter une victoire, l’ensemble du marché a rebondi, stimulant SMH à ses côtés.

Si vous êtes convaincu que la force engendre la force ou qu’une tendance en mouvement reste en mouvement, alors les stocks de puces sont l’un des meilleurs domaines pour prendre du retard en ce moment.

Graphiques boursiers MU

Avant novembre, la tendance des prix de Micron se dirigeait rapidement vers le sud. Les prix sont restés en deçà de toutes les principales moyennes mobiles et tous les signaux techniques indiquaient une baisse des prix. Puis tout a changé. Et dans ce cas, comme dans bien des cas, il n’y a pas eu un seul catalyseur. Au lieu de cela, la pression de vente s’est finalement tarie et les acheteurs ont réussi à ramener les prix au-dessus de la ligne de tendance descendante et de la moyenne mobile à 50 jours. Avec cela, le volume a gonflé et la montée est passée à la vitesse supérieure. La vitesse à laquelle nous avons regagné le terrain perdu est impressionnante et devrait donner aux acheteurs plus de confiance que la tendance haussière naissante a duré.

Avec la baisse de 2,7% de jeudi, nous avons une opportunité d’achat décente. C’est le creux le plus profond depuis que la tendance s’est inversée à la hausse. Envisagez d’utiliser 90 $, puis 97 $ comme les deux prochains objectifs à la hausse. La volatilité implicite est suffisamment élevée pour rendre tentante la vente de spreads de put en dehors de la monnaie. Je vais donc lancer deux idées commerciales, l’une conservatrice et l’autre agressive.

Idée conservatrice: Vendez le taureau janv. 70 $/65 $ pour 70 cents.

C’est un pari que Micron reste au-dessus de 70 $ pour le mois prochain. Votre perte maximale est de 4,30 $ et le gain maximal est de 70 cents. La probabilité de capturer le gain maximum est de 84%.

Idée agressive: Achetez l’option haussière de 85 $/90 $ de janvier pour 1,75 $.

Vous pariez que Micron dépassera les 90 $ à l’expiration. La perte maximale est de 1,75 $ et le gain maximum est de 3,25 $. La probabilité de capturer le gain maximum est de 35%.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

