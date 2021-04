Action MVIS: la compression courte alimentant 40% de gains aujourd’hui

Aujourd’hui, les actions de MicroVision (NASDAQ:MVIS) a clôturé la journée en hausse de 47%. Les investisseurs surenchérissent sur l’action MVIS en prévision d’un short-squeeze pourrait se préparer.

En effet, nous revenons à l’ancienne discussion de courte durée.

Les autres grands favoris du short-squeeze étaient également en hausse aujourd’hui. Cependant, le mouvement de près de 50% du stock MVIS a éclipsé ses pairs du stock meme.

Le ratio de volume court de MicroVision se situe à environ 20% au moment de la rédaction. C’est élevé, mais pas près de la fourchette d’intérêt à court terme que d’autres actions de mème de haut niveau ont vues avant la légendaire manie de la compression courte plus tôt cette année.

Cependant, les investisseurs semblent enthousiastes à l’idée de presser à nouveau les shorts, en utilisant l’action MVIS comme conduit. Voici plus d’informations sur la tentative de compression qui semble être en cours.

Taureaux qui cherchent à presser des shorts en rupture de stock MVIS

Comme l’a souligné Vivian Medithi, rédactrice en chef d’InvestorPlace Web, dans un article récent, ce jeu de pression est en cours depuis environ une semaine maintenant. Au cours de la semaine dernière, les parts ont plus que doublé alors que l’armée de Reddit se prépare pour une nouvelle bataille.

Comme l’a souligné Medithi, l’action MVIS a attiré beaucoup d’attention sur les médias sociaux. Il fait partie des actions les plus mentionnées sur r / WallStreetBets depuis près d’une semaine maintenant. Il semble que les préférences des actions ciblées par les investisseurs de détail évoluent rapidement. Déterminer tôt quelle entreprise pourrait connaître la prochaine poussée parabolique est ce sur quoi les investisseurs se concentrent actuellement.

Les courtes pressions sont généralement des occurrences très rares, et le fait que nous en ayons vu pas mal cette année fera probablement de 2021 une année dont on parle dans les salles de classe MBA et les salles de conférence à travers le pays depuis un certain temps.

Je vais regarder l’excitation sur le stock MVIS depuis la ligne de touche. Cependant, je ne serais pas surpris de voir cet élan se poursuivre au moins pendant les prochains jours, sinon plus.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.