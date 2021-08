Action MVST : ce que disent les investisseurs alors que Microvast augmente

L’une des dernières pièces préférées des investisseurs particuliers est Microvaste Avoirs (NASDAQ :MVST). Les investisseurs recherchent le jeu pour une poignée de raisons ; les prix baissiers, l’intérêt élevé à court terme et la force fondamentale d’être un fabricant de batteries lors d’une transition vers les véhicules électriques (VE) ne sont que quelques-uns. L’action décolle ce matin, après une journée bien remplie de gains hier. Qu’est-ce qui motive actuellement l’action MVST et qu’en disent les investisseurs ?

Microvast est un concepteur, développeur et fabricant basé à Houston de batteries lithium-ion destinées à être utilisées dans les véhicules électriques et les environnements commerciaux. Plus particulièrement, la société a produit des batteries pour une utilisation dans des bus à travers l’Europe, la Russie et la Chine.

L’action MVST est un jeu fréquemment discuté parmi les commerçants de détail depuis un certain temps déjà. Mais, l’intérêt a augmenté au fur et à mesure que Morgan Stanley (NYSE :MME) l’analyste Adam Jonas lui donne un prix baissier de 6 $. Un très récompensé Reddit après avoir vu un utilisateur dire que le prix est un moment pour acheter, étant donné que les prédictions baissières de Jonas sont souvent fausses. Les modérateurs sont critiqués pour avoir supprimé le message, mais le sentiment demeure. Les utilisateurs ont acheté par dizaines de millions hier pour envoyer le stock vers le ciel.

MVST Stock voit le sentiment haussier des investisseurs

Les investisseurs ont fait monter en flèche le MVST de plus de 25 % hier, supprimant les actions du flottant et laissant les vendeurs à découvert au plus haut. Aujourd’hui, le marché décolle après quelques grands mouvements de pré-marché. En effet, le titre est déjà en hausse de 17% dans les premiers instants de la négociation, et le volume est déjà à 9 millions, ce qui est bien au-delà de la moyenne quotidienne de 1,2 million.

Le sentiment des investisseurs en ligne est assez optimiste, beaucoup soulignant que les gains se sont produits après la prédiction de Jonas. Mais, alors que ces investisseurs célèbrent la compression catalysante par inadvertance de Jonas, d’autres louent Microvast pour une raison différente.

Une plongée approfondie sur Reddit montre que les investisseurs ne considèrent pas seulement MVST comme une action à pomper. Au contraire, les investisseurs aiment Microvast parce qu’il a une force fondamentale en tant que jeu EV. C’est l’un des seuls fabricants de batteries lithium-ion qui opère aux États-Unis ; une grande partie du marché est entre les mains de la Chine.

Alors que les États-Unis et leurs constructeurs automobiles locaux s’engagent à faire des véhicules électriques une priorité, les batteries lithium-ion nées aux États-Unis sont cruciales. Et d’autant plus que le ministère de l’Énergie cherche à exploiter les opérations minières nationales de lithium, Microvast peut compter sur la croissance de ses activités.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.