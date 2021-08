Action NAPA : le portefeuille Duckhorn se négocie comme une action de croissance

La vieille blague de l’industrie du vin est la suivante : comment gagnez-vous un million de dollars dans l’industrie du vin ? Vous commencez avec 10 millions de dollars. C’est une entreprise notoirement difficile, pleine de problèmes complexes impliquant l’agriculture, la météo, la distribution, une réglementation complexe, la vente au détail, les goûts des consommateurs et bien plus encore.

Source : Tonelson Productions / Shutterstock.com

Bien qu’il y ait eu quelques établissements vinicoles cotés en bourse au fil des ans, notamment Vignobles de la vallée de la Willamette (NASDAQ :WVVI) avec plus de 25 ans d’histoire sur les marchés publics, Portefeuille Duckhorn (NASDAQ :PANA) est le dernier à entrer dans le champ.

Duckhorn produit du vin de luxe et d’ultra-luxe à travers un portefeuille de marques de vignobles, notamment Duckhorn Vineyards, Paraduxx, Goldeneye, Migration, Decoy, Canvasback, Calera, Kosta Browne, Greenwing et Postmark. L’entreprise vend ses vins directement aux consommateurs ainsi qu’à travers un réseau de sociétés de distribution de vin à l’échelle mondiale.

Duckhorn est devenu public en mars de cette année par le biais d’une introduction en bourse traditionnelle en tant qu’événement de liquidité pour les détenteurs de capital-investissement tels que TSG Consumer Partners. L’introduction en bourse a levé environ 300 millions de dollars pour la société, dont 100 millions de dollars pour TSG.

Consommation et commercialisation du vin

La consommation moyenne de vin par les Américains a connu une augmentation décente ces dernières années. Entre 2005 et 2018, la consommation de vin par habitant aux États-Unis a augmenté de 27 %, passant de 2,32 gallons par personne et par an à 2,95 gallons. Cela fait pâle figure par rapport à de nombreux pays européens, cependant; alors que la consommation totale de vin aux États-Unis est élevée, sa consommation par habitant n’est que la 22e plus élevée au monde.

La société utilise un modèle de vente omnicanal complet qui génère de fortes marges. Selon la déclaration d’enregistrement de Duckhorn :

« Nous vendons nos vins dans notre canal de vente en gros, aux distributeurs et directement aux comptes de détail en Californie, et aux consommateurs dans notre canal direct aux consommateurs (« DTC »), qui tirent tous parti des relations de longue date développées au cours des quarante dernières années. Notre force de vente complète établit des relations profondes et percutantes avec les distributeurs et directement aux comptes de détail dans notre canal de vente en gros. De plus, notre canal DTC tire parti de notre site Web de commerce électronique multi-établissements vinicoles et présente nos clubs de vins et salles de dégustation par abonnement primés. Ensemble, notre activité californienne de comptes directs aux détaillants et notre canal DTC représentent 39 % de nos ventes nettes, générant de fortes marges et une meilleure connectivité avec les consommateurs et les détaillants. »

Évaluation et croissance des actions NAPA

Duckhorn a connu un taux de croissance moyen des revenus sur 5 ans d’environ 18% et 11 ans de croissance organique selon la société. Dans ce qui, j’en suis sûr, n’est qu’une coïncidence, qui correspond à 11 années de croissance économique en général depuis la crise financière de 2008.

Les marges d’EBITDA moyennes au cours des 5 dernières années ont oscillé autour de 40 % et ont augmenté de 56,7 millions de dollars de 2015 à 2020, ce qui représente un TCAC d’environ 17 %.

L’action NAPA est traitée comme une action de croissance depuis son introduction en bourse. Le consensus sur le bénéfice par action pour l’exercice clos en juillet 2022 est de 50 cents, ce qui représente un ratio cours/bénéfice à terme de 41. Le ratio EV/EBITDA (valeur d’entreprise sur bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) est également très élevé à environ un multiple de 23. Les flux de trésorerie disponibles au cours des prochaines années devraient se situer entre 50 et 60 millions de dollars. Après l’introduction en bourse, la société n’a pas de problèmes importants de levier d’endettement.

La réouverture des bars et des salles de dégustation de caves en Californie devrait donner un coup de pouce bien nécessaire aux bénéfices et aux marges l’année prochaine. Une autre remarque intéressante est que la société est principalement immunisée contre les pressions inflationnistes à court terme, car la plupart des produits à vendre sont déjà mis en bouteille depuis plusieurs années.

Duckhorn semble être une valeur de croissance bien gérée avec de nombreuses opportunités devant elle. Cependant, le secteur du vin est notoirement cyclique et lorsque la prochaine récession frappera, cette séquence de croissance à long terme s’arrêtera brutalement.

Attendez un point d’entrée moins cher avant d’acheter des actions NAPA afin de créer une meilleure marge de sécurité.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tom Kerr travaille dans le secteur des services financiers depuis plus de 25 ans. Il est actuellement gestionnaire de portefeuille principal chez Rocky Peak Capital Management. Auparavant, il était directeur des investissements et directeur de la recherche de SGL Investment Advisors, et a occupé plusieurs postes dans d’autres organisations liées aux investissements. M. Kerr a également collaboré à TheStreet.com, RagingBull.com et InvestorPlace.com. Il est titulaire de la charte CFA et a obtenu un BBA en finance de la Texas Tech University.