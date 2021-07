Action NEGG : ce que les investisseurs disent de Newegg aujourd’hui alors que les actions montent à nouveau en flèche

Actions de Commerce de l’oeuf (NASDAQ :NEGG) font un grand pas en avant vendredi, bien qu’il n’y ait aucune nouvelle concernant l’entreprise. Mais il y a une autre raison pour laquelle le stock de NEGG monte en flèche aujourd’hui.

Source : Oleksandr Shnuryk / Shutterstock.com

Avant d’entrer dans le vif du sujet, certains investisseurs ne savent peut-être pas grand-chose sur Newegg et ce que fait l’entreprise. Mais ne vous inquiétez pas, InvestorPlace est là pour vous.

Newegg est une société de commerce électronique basée en Californie “offrant des ventes directes et une plate-forme de marché en ligne” pour un certain nombre de produits différents. Ces produits vont des composants informatiques et de l’électronique grand public aux options de maison intelligente et de jeux. Newegg compte plus de 37 millions de clients et plus de 382 millions de visites totales sur son site Web.

De plus, comme l’a récemment dit Brenden Rearick, rédacteur d’InvestorPlace :

“[Short squeezes] … sont ce dont rêvent les investisseurs particuliers de nos jours. Avec leur potentiel de gains massifs et leur popularité sur r/WallStreetBets, la recherche de la prochaine compression est une stratégie d’investissement viable, bien que volatile. Les investisseurs recherchent désormais quotidiennement des actions à court terme, plaçant leurs paris sur la prochaine entreprise à apparaître. »

Et c’est exactement là où nous semblons être avec les actions NEGG.

Lundi, la société de recherche Fintel a publié une liste de candidats potentiels au squeeze, classant leur potentiel de 1 à 100. L’action NEGG est arrivée au deuxième rang sur cette liste, avec une note de 98,5%. De plus, selon les classements, le téléscripteur détient également un niveau important d’intérêts à court terme – plus de 30% du flottant.

L’action NEGG était en hausse de près de 14% vendredi après-midi.

À la date de publication, Nick Clarkson n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nick Clarkson est rédacteur Web chez InvestorPlace.