Action NEGG : pourquoi les investisseurs dans les médias sociaux misent gros sur Newegg

in

Newegg (NASDAQ :NEGG) est l’un des plus grands détaillants de technologie du pays, et maintenant, c’est un favori des investisseurs de détail pour un prochain moonshot. L’action NEGG enregistre des gains massifs aujourd’hui grâce à quelques annonces… et à l’engouement haussier NEGG sur les réseaux sociaux.

Source : Oleksandr Shnuryk / Shutterstock.com

William White d’InvestorPlace a rendu compte plus tôt dans la journée de certaines des grandes nouvelles venant des bureaux des commerçants de détail du camp de Newegg.

La pénurie de GPU étant toujours un problème, la loterie de pièces PC récemment annoncée par Newegg est un événement très apprécié. Grâce à la loterie, les clients pourront acheter la dernière gamme de GPU de Nvidia (NASDAQ :NVDA). La société met également en œuvre un service de construction de PC personnalisé, permettant au géant de la vente au détail de rivaliser avec les artisans de PC sur mesure au niveau commercial.

Ces ajouts de Newegg poussent le titre à la hausse. Cependant, il y a plus de stock de NEGG qui monte vers le ciel aujourd’hui. Il semble que les investisseurs des médias sociaux pensent que Newegg pourrait être le prochain GameStop (NYSE :GME) ou alors Divertissement AMC (NYSE :AMC).

Les réseaux sociaux se mobilisent autour de NEGG Stock

Selon Fintel, l’action NEGG est le candidat le plus probable au short squeeze pour la semaine en cours. Avec un volume court de plus de 31%, c’est l’un des titres les plus élevés en termes d’intérêt court. Bien sûr, les investisseurs particuliers sautent sur l’occasion pour le presser.

Et en effet, il y avait une compression, au moins aujourd’hui. En moins de quatre heures depuis la cloche d’ouverture du marché, 39 millions d’actions NEGG ont été échangées, contre 1 million en moyenne quotidienne. L’action NEGG est en hausse de 113% sur la journée, les actions se négociant à 58,12 $.

Les médias sociaux se multiplient avec des publications proclamant NEGG comme le prochain coup de lune. Certains investisseurs confirment l’idée qu’il s’agit d’une tentative de compression courte de style GameStop avec des messages heureux de “s’en tenir au short”. Un utilisateur prévoit son propre prix haussier de 100 $ pour NEGG dans un proche avenir.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.