Action NIO : Osez négocier la gamme en Nio pour des bénéfices plus rapides

Alors que le monde sort de la pandémie, les gouvernements dépensent des fortunes pour essayer de stimuler leurs économies. Personne ne fait plus que les États-Unis et la Chine. Les vents arrières sont énormes pour les actions, y compris les entreprises populaires de véhicules électriques (VE). Seules quelques actions de véhicules électriques ont réellement des fondamentaux actuels qui valent la peine d’être poursuivis. Nio (NYSE :NIO) en est un et il s’agit d’un excellent véhicule de négociation.

Source : xiaorui / Shutterstock.com

La Maison Blanche a dévoilé son ratio dette/PIB le plus élevé depuis l’après-guerre. Il semble que nous soyons toujours en mode crise. Cela rend l’investissement à Wall Street un peu plus délicat que la normale.

La thèse à long terme pour les véhicules électriques est réelle car le monde entier est derrière elle. On ne sait pas encore s’il sera le seul remplaçant du moteur à combustion interne (ICE). Gut dit qu’il s’agira finalement d’un modèle hybride. La production d’électricité dépend encore largement des combustibles fossiles.

Mais pour l’instant, je peux échanger l’opportunité financière derrière les entreprises de véhicules électriques.

Nio a déjà un compte de résultat à croissance rapide. Elle a également l’avantage d’opérer sur le plus grand marché du monde. Ils bénéficient également de l’aide du gouvernement chinois en cours de route. De plus, ils ont une approche unique pour gérer les échanges de batteries.

Ces faits en font une opportunité intéressante pour l’investissement de croissance.

Achetez les trempettes dans le stock NIO

Source : Graphiques par TradingView

Fondamentalement, il est logique d’investir dans des actions Nio, en particulier les mauvais jours. Les méthodes à Wall Street changent rapidement. Exemple concret : que se passe-t-il encore dans les salles Reddit. Les vieux concepts d’investissement sont maintenant périmés. Je me souviens du jour où les investisseurs voulaient imiter Warren Buffet et détenir une action à très long terme. Je pense qu’il y a des centaines d’opportunités entre les deux qui n’entrent pas en conflit avec l’investissement à long terme.

J’ai écrit plusieurs fois sur ces swing trades pour les actions NIO au cours des 12 derniers mois. Chacun a produit plus de 25% de rendement en quelques jours seulement. Le concept ne nécessite pas de compétences techniques de haut niveau, seulement une compréhension de base des graphiques. Rien que depuis février, les acheteurs qui y sont entrés dans les creux des années 30 ont rapidement obtenu d’excellents rendements. Les niveaux de résistance allant jusqu’à 45 $ par action ont servi d’excellents points de sortie. Il s’approche de ces niveaux maintenant, alors soyez prudent en commençant de nouveaux longs de taille.

Ce n’est pas une situation non plus. Les investisseurs peuvent investir et négocier une action autour d’une position de base. Je peux détenir une tranche à long terme et négocier des cours à plus court terme avec le solde. Il n’y a pas une façon parfaite de trader qui convient à tout le monde, partout. Nous avons maintenant tellement de nouveaux outils qui nous permettent d’être nos propres experts.

Faites confiance aux faits et gardez vos émotions sous contrôle

Les investisseurs devraient simplement utiliser des faits et ensuite se forger des opinions. Le plus souvent, des erreurs se produisent lorsque les gens agissent en fonction des émotions. L’effet FOMO pousse l’usage à courir trop tard ou à sortir au mauvais moment. Pour neutraliser ce risque, nous devons penser comme des machines.

Les statistiques montrent que 80% des échanges se produisent à cause des machines et non des humains. C’est une bonne chose car les machines suivent des règles mathématiques, ce qui les rend prévisibles. Que cela nous plaise ou non, l’analyse technique sur un graphique est une prophétie auto-réalisatrice dans une certaine mesure. Rien n’est infaillible, mais avoir une carte en main vaut mieux que d’essayer de la faire voler en se basant sur les tripes.

Cela ne nécessite que très peu d’efforts une fois pour une utilisation à long terme. Le stock Nio et une analyse technique simple équivaudraient à beaucoup plus d’opportunités commerciales. En fin de compte, si le marché boursier est plus élevé à l’avenir, Nio l’est aussi. Parmi les valeurs EV, Tesla (NASDAQ :TSLA), Nio et XPeng (NYSE :XPEV) sont mes trois seuls choix. Les autres manquent des faits dont j’ai besoin pour me forger une opinion de conviction.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.