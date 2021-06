Action NKE : 5 choses qui ont suscité l’enthousiasme des analystes à propos de Nike

Nike (NYSE :NKE) l’action est en hausse vendredi après la publication de son rapport sur les résultats du quatrième trimestre fiscal pour 2021 et les analystes sont enthousiasmés.

Source : TY Lim / Shutterstock.com

L’analyste de Jefferies Randal Konik a qualifié l’action NKE d’un potentiel de croissance énorme après la publication de son dernier rapport sur les résultats. Il affirme qu’il pourrait augmenter de 50 % et fixer un objectif de cours de 200 $ par action pour l’action.

Gardant cela à l’esprit, examinons ce qui s’est bien passé pour les actions NKE lors du rapport sur les résultats du quatrième trimestre de l’exercice.

Pour commencer, Nike a annoncé un bénéfice dilué par action de 93 cents au cours du trimestre. C’est tout à fait l’augmentation par rapport à son BPA dilué de 51 cents par rapport à la même période de l’année précédente. En plus de cela, il a également facilement battu l’estimation du BPA dilué de Wall Street de 51 cents pour le trimestre. Les revenus déclarés par Nike au cours du trimestre ont augmenté de 96 % en glissement annuel pour atteindre 12,3 milliards de dollars. C’était également une excellente nouvelle pour l’action NKE en dépassant les estimations des analystes de 11,01 milliards de dollars.

John Donahoe, président et chef de la direction de Nike, a déclaré cela à propos des nouvelles augmentant le stock de NKE aujourd’hui.

« Les solides résultats de NIKE ce trimestre et l’exercice complet démontrent l’avantage concurrentiel unique de NIKE et sa profonde connexion avec les consommateurs du monde entier. L’exercice 21 a été une année charnière pour NIKE, car nous avons donné vie à notre stratégie d’accélération directe des consommateurs sur le marché. Forts de notre élan, nous continuons d’investir dans l’innovation et notre leadership numérique pour jeter les bases de la croissance à long terme de NIKE.