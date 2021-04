Action NNDM: un jeu de croissance à petite capitalisation avec une forte valorisation

Apparemment, les investisseurs semblent plutôt optimistes sur les actions d’impression 3D ces derniers temps. Tel est le cas avec Nano Dimension Ltd. (NASDAQ:NNDM). En effet, les investisseurs en actions NNDM qui ont acheté il y a un an aujourd’hui et qui sont restés stables ont un 10-bagger sur leurs mains. Pas mal pour un an de patience.

Cependant, il s’agit d’un titre qui a connu une volatilité importante ces derniers temps.

C’est compréhensible. Je veux dire, c’est une entreprise avec seulement 3,4 millions de dollars de revenus l’an dernier, mais une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars. Il a obtenu une évaluation EV / Ventes de 432 au cours des 12 derniers mois. Pour ces taureaux là-bas, son EV / Ventes avant est un «simple» 294.

En d’autres termes, c’est une sacrée entreprise chère. Les investisseurs misent sur une croissance scandaleuse de ce jeu. Les investisseurs patients ont bien fait avec ce titre cette année. En conséquence, il semble que de nombreux investisseurs recherchent une croissance bien avancée et ignorent tout simplement les chiffres à court terme qui arrivent.

Cela dit, il y a toujours un grand pourcentage d’investisseurs (comme moi) qui ont du mal à comprendre cette évaluation.

L’évaluation des actions NNDM est un problème pour les investisseurs axés sur les fondamentaux

Nano Dimension est à peu près aussi pur d’un jeu sur la croissance que l’on peut obtenir sur ce marché. En effet, la société a tout ce que les investisseurs de détail de croissance veulent de nos jours. C’est une entreprise avec une petite capitalisation boursière, une technologie propriétaire et un marché avec des tonnes de potentiel de croissance.

À quelle vitesse ce marché devrait-il se développer? Eh bien, certaines estimations ont fixé la croissance de l’industrie à 255% au cours des quatre prochaines années (2020-2024). C’est un taux de croissance annuel composé de plus de 26%.

Le fait est que les investisseurs évaluent aujourd’hui une croissance vraiment astronomique de ce titre. Cette société devra croître beaucoup plus rapidement que le taux du marché pour maintenir cette évaluation au fil du temps.

Il est possible que cette entreprise connaisse une croissance assez incroyable à l’horizon. Cependant, en l’absence de quelque chose de tangible sous la main, les investisseurs misent sur l’histoire en ce moment avec l’action NNDM.

Comme Nano Dimension l’a déclaré dans son précédent rapport sur les résultats, diverses estimations fixent le segment total de l’électronique imprimée en 3D entre 2,3 milliards de dollars et 3,9 milliards de dollars au cours des prochaines années. À l’évaluation actuelle de l’entreprise, il est évalué comme étant à peu près équivalent aux estimations prévisionnelles des ventes pour l’ensemble du secteur en 2029 (à l’extrémité inférieure de la fourchette).

La société dispose de plus d’un milliard de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, ce qui réduit considérablement ces paramètres d’évaluation. Cependant, même en retirant les liquidités de l’entreprise de son évaluation, j’ai du mal à faire fonctionner les chiffres dans mes modèles.

Il me manque peut-être quelque chose ici, mais les chiffres ne me correspondent pas.

Le rapport sur les revenus justifie l’optimisme

Le 11 mars, Nano Dimension a annoncé des bénéfices sous les applaudissements des investisseurs. L’action a bondi à deux chiffres sur ce qui était initialement considéré comme des résultats assez décents.

En effet, le chiffre d’affaires de la société a battu près de 50% (1,97 million de dollars par rapport aux estimations consensuelles de 1 million de dollars) a soulevé quelques sourcils. Les émissions d’actions de la société se sont traduites par un important solde de trésorerie de 1,5 milliard de dollars. De plus, la société n’a pas de dette et prévoit d’exécuter un programme de dépenses en capital pour stimuler le développement de produits et la stratégie de fusions-acquisitions pour aller de l’avant. Ce sont toutes de bonnes choses.

Cependant, depuis lors, les actions se sont considérablement vendues.

Pourquoi ce changement de sentiment?

Eh bien, il semble que les problèmes mentionnés ci-dessus que les investisseurs pourraient avoir avec l’évaluation de l’entreprise y sont pour quelque chose. Certains investisseurs étaient peut-être préoccupés par la perte plus importante que prévu. De plus, il semble que d’autres attendent une vue plus claire de ce que l’entreprise prévoit de faire avec tout l’argent dont elle dispose.

Stock NNDM: la ligne de fond

À mon avis, les investisseurs semblent perdre patience avec ce titre. Toute entreprise avec un trésor de guerre de la taille de Nano Dimension qui ne l’utilise pas immédiatement pour créer de la valeur pour les actionnaires est punie aujourd’hui.

Le PDG de la société a déploré les évaluations dans ce secteur comme une raison pour laquelle la société a retardé la conclusion de transactions. Je suis d’accord – je pense que le secteur est actuellement très surévalué.

En conséquence, les investisseurs sont coincés entre un rocher et un endroit difficile avec celui-ci. D’une part, vous avez une entreprise en croissance avec une tonne de liquidités. D’autre part, l’entreprise trouve presque impossible de conclure des affaires à des prix qui ont du sens.

À mon avis, les investisseurs devraient penser comme le PDG de Nano Dimension et éviter ce secteur dès maintenant. Les prix sont hors ligne, bien au-dessus de ce qui est raisonnable en ce moment.

