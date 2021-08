Action NVAX: Achetez Novavax dans sa baisse post-bénéfice

in

Les entreprises pharmaceutiques sont devenues les principaux acteurs de la pandémie. Novavax (NASDAQ :NVAX) est connu pour le vaccin de la société contre Covid-19 et il a suscité beaucoup d’attention pour l’approbation d’utilisation d’urgence.

L’action NVAX a connu une baisse après les résultats du deuxième trimestre, ce qui donne un signal d’achat fort. Novavax est bien plus que le vaccin Covid et il a le potentiel d’aller beaucoup plus haut.

L’action se négociait à 315 $ en février 2021 et avait connu une baisse importante à 121 $ en mai, mais a pris de l’ampleur et se négocie à près de 235 $ aujourd’hui. J’avais recommandé un achat en mai alors que l’action se négociait à 128 $.

L’action a augmenté de 50% au cours de la dernière année et si vous l’aviez achetée sur ma recommandation, vous pourriez être assis sur des gains de 80%. Je crois fermement qu’il continuera d’augmenter et qu’il a le potentiel de dépasser les 300 $.

Dans cet esprit, approfondissons le cas d’investissement des actions NVAX.

Approbation d’utilisation d’urgence en Inde

Les investisseurs attendaient l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Covid-19 de Novavax. La société avait précédemment annoncé qu’elle déposerait une demande d’autorisation au troisième trimestre, mais cela ne semble pas possible à ce stade.

Cependant, tout n’est pas perdu pour l’entreprise. Novavax a suffisamment de potentiel en dehors des États-Unis et pourrait continuer à générer des revenus grâce à cela.

L’UE achète 200 millions de doses de vaccin alors que de nouvelles souches se répandent dans le monde. Nous n’avons pas gagné contre la pandémie, plusieurs pays à travers le monde peinent à revenir à la normale et les cas ne cessent d’augmenter. Cela montre que les pays seront désireux d’acheter suffisamment de vaccins pour leur population.

Novavax pourrait être approuvé en Inde sans autorisation d’utilisation d’urgence et l’Inde a un marché énorme et le taux de vaccination est inférieur à 10 %. Le pays sera prêt à acheter autant de vaccins que possible, ce qui entraînera une énorme demande pour l’entreprise.

En réalité, personne ne voit une fin complète à Covid-19, et cela deviendra bientôt comme la grippe qui a besoin de rappels réguliers. Peu d’entreprises fabriquent le vaccin et si vous regardez le marché massif, cela montre le véritable potentiel de Novavax.

Le vaccin Novavax a le potentiel

Novavax a certainement le potentiel pour devenir un énorme fabricant de vaccins cette année. Son vaccin a montré une grande efficacité dans les essais et peut lutter contre les nouvelles souches virales. Le nombre de vaccins pouvant être fabriqués est limité. Les joueurs sont limités alors que la demande augmente.

Novavax est en bonne voie pour atteindre la capacité mensuelle de 100 millions de doses d’ici la fin de ce trimestre et de 150 millions de doses mensuelles d’ici la fin du quatrième trimestre. Cela portera sa production et ses revenus à un nouveau sommet.

Les pays commandent déjà des vaccins jusqu’en 2023 pour s’assurer que chaque citoyen est vacciné. Cela montre l’énorme potentiel de marché dont bénéficie Novavax. Même s’il n’y a pas beaucoup d’adoption aux États-Unis, la société aura des commandes de vaccins provenant de différents pays et cela contribuera aux ventes et aux revenus.

Le résultat sur les actions NVAX

De nombreux doutes entourent l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin. Mais il y a beaucoup à regarder au-delà de l’autorisation américaine. Si Novavax parvient à obtenir l’approbation de l’Inde, la demande pour son vaccin augmentera. Cela conduira à une génération de revenus élevée.

L’action NVAX a un fort potentiel de hausse. La baisse actuelle est une excellente occasion d’ajouter l’action à votre portefeuille.

Je pense que l’action atteindra bientôt 300 $.

