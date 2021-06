Action NVAX : il y a de bonnes raisons de croire que Novavax augmentera bientôt

Un investisseur ayant établi une position dans Novavax (NASDAQ :NVAX) au début de 2021, le stock a fait le tour des montagnes russes. Commençons par noter que cet investisseur fictif serait en hausse d’environ 72 % s’il avait simplement conservé ses actions.

Source : Ascannio/Shutterstock.com

Cela n’aurait pas été une entreprise sans stress, cependant. Ils auraient été ravis entre fin janvier et le 8 février alors que NVAX a grimpé de 140%. Beaucoup auraient choisi de prendre des bénéfices à ce moment-là.

Mais l’investisseur fictif a simplement regardé NVAX basculer de haut en bas au cours des 4 derniers mois. Il semble que les actions affichent une tendance à la hausse en ce moment sur deux nouvelles qui devraient catalyser un afflux de capitaux dans le stock.

La première nouvelle concerne les données de l’essai américain de phase 3 de Novavax.

Action NVAX : données d’essai à venir ?

Novavax a gardé les investisseurs sur les bords de leurs sièges pendant des mois en attendant les données des vaccins américains pendant des mois. Le 1er juin, la société a annoncé que les données de l’essai de phase 3 seraient bientôt publiées. Lors d’une conférence d’investisseurs, la direction a indiqué qu’elle révélerait sous peu les données de l’essai.

Répondant aux questions concernant la conférence, la direction de Novavax a déclaré : « Lors de notre appel aux résultats du 10 mai, nous avons annoncé que nous annoncerions les données de l’essai clinique de phase 3 PREVENT-19 au deuxième trimestre, ce qui correspond à ce qui a été dit hier.

La société a également déclaré début mai qu’elle ne soumettrait le vaccin à l’approbation réglementaire qu’au cours du troisième trimestre. Dans le même temps, l’analyste de Jeffries Kelechi Chikere a noté que Novavax a réaffirmé son intention de produire 100 millions de doses mensuelles de vaccin d’ici la fin du troisième trimestre et 150 millions d’ici la fin du quatrième trimestre lors de la dernière conférence.

Cependant, la gestion de la langue utilisée et le calendrier donné sont tous assez indéfinis. Mais le marché semble satisfait de la nouvelle et l’action NVAX est en hausse depuis sa sortie.

La deuxième nouvelle qui pourrait faire augmenter les actions concerne les variantes de Covid-19, le mélange de vaccins et les injections de rappel.

Variantes et immunité

Il est possible que des variantes évolutives de Covid-19 nécessitent des injections de rappel chez des personnes entièrement vaccinées. Afin de tester cela, les autorités sanitaires fédérales ont lancé une étude testant l’efficacité du mélange de vaccins. Les autorités sanitaires testent si ces patients pourraient bénéficier d’une immunité supplémentaire en recevant des vaccins différents de ceux qu’ils ont initialement reçus.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré: «Bien que les vaccins actuellement autorisés par la Food and Drug Administration des États-Unis offrent une forte protection contre Covid-19, nous devons nous préparer à la possibilité d’avoir besoin de vaccins de rappel pour contrer le déclin de l’immunité et suivre le rythme d’un virus en évolution, “

Les tests initiaux n’incluent pas Novavax car il n’a pas encore reçu d’approbation. Les bras de l’étude seront mélangés et appariés parmi les 3 vaccins approuvés de Pfizer (NYSE :PFE) et BioNTech (NASDAQ :BNTX), Moderne (NASDAQ :ARNm), et Johnson & Johnson (NYSE :JNJ).

Mais les National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NAIAD) ont déclaré qu’ils pourraient ajouter de nouveaux vaccins à l’essai dès leur approbation. Cela est de bon augure pour Novavax car il se rapproche de l’approbation réglementaire et devrait servir à faire monter les prix.

Novavax reste dans une position similaire financièrement. Elle a levé 565 millions de dollars d’offres d’actions au premier trimestre et a terminé le trimestre avec une trésorerie de plus de 2 milliards de dollars. Pourtant, les résultats financiers de l’entreprise restent au second plan dans l’argument quant à savoir si cela mérite la spéculation. La vraie question reste de savoir s’il obtient l’approbation réglementaire. Ensuite, cela vaut la peine de considérer ce que cela signifiera pour les résultats supérieurs et inférieurs de Novavax. Pour l’instant, les actions NVAX semblent se diriger vers le nord.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des sélections d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.