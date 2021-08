Action NVAX : Novavax vend un rêve, mais vous devriez vivre dans la réalité

C’est la première fois que j’écris sur Novavax (NASDAQ :NVAX) et plus j’en apprends sur l’entreprise, je ne peux m’empêcher de penser à Inception, le film de Leonardo DiCaprio sur les rêves dans les rêves. Une grande partie de la discussion autour du vaccin Covid-19 de Novavax donne l’impression de vivre dans les mondes de rêve impossibles de ce film. Les personnes qui achètent des actions NVAX croient au rêve que son vaccin contre le coronavirus atteindra bientôt la production, mais il est important de faire face à la réalité : les fondamentaux de Novavax sont loin d’être passionnants.

Source : Ascannio/Shutterstock.com

Il est certainement possible que le vaccin Covid-19 de Novavax atteigne la production. Mais l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis est peut-être encore loin. La FDA a des exigences naturellement strictes, cependant.

Progrès du vaccin

Novavax dit avoir utilisé sa « technologie de nanoparticules recombinantes pour générer un antigène dérivé de la protéine de pointe du coronavirus », et le vaccin candidat « se lie efficacement aux récepteurs humains ciblés par le virus, un aspect essentiel pour une protection vaccinale efficace ». Des essais de phase 3 ont commencé au Royaume-Uni et aux États-Unis en novembre et décembre de l’année dernière respectivement, avec des essais de phase 2 et antérieurs ailleurs.

C’est un progrès vers l’approbation de la FDA, mais on ne sait toujours pas quand et si cela se produira. Novavax essaie d’y parvenir d’ici la fin de 2021, mais cela ne signifie pas qu’ils réussiront.

À ce jour, Novavax neuf vaccins dans son pipeline, et aucun d’entre eux n’est officiellement commercialisé ou n’est approuvé pour la commercialisation.

Cela étant dit, il y a de bonnes nouvelles. Novavax a demandé une autorisation d’utilisation d’urgence pour son vaccin Covid-19 en Inde, en Indonésie et aux Philippines, et a finalisé les conditions d’un accord d’achat anticipé avec la Commission européenne pour un maximum de 200 millions de doses. La société a également un vaccin prometteur contre la grippe dans son pipeline.

Une approbation de l’EUA en Inde serait une excellente nouvelle et pourrait générer beaucoup de revenus potentiels. L’APA est également une bonne nouvelle.

Mais l’Agence européenne des médicaments apporte une mise en garde : ces 200 millions de doses devront être « examinées et approuvées par l’EMA comme étant sûres et efficaces ». Nous ne savons pas si l’EMA approuvera le vaccin contre le coronavirus de Novavax.

Les fondamentaux des actions NVAX

Le rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021 de Novavax a mis en évidence le plus gros point faible de l’entreprise : elle brûle de l’argent. Novavax a enregistré une perte nette de 352 millions de dollars contre 18 millions de dollars au trimestre précédent, ou une perte de 4,75 $ par action contre 30 cents. Cependant, leurs revenus se sont améliorés. Ils ont réalisé un chiffre d’affaires de 298 millions de dollars pour le trimestre, contre 36 millions de dollars un an auparavant.

Les revenus se sont donc améliorés, mais la perte nette s’est aggravée. Tant les frais de recherche et développement que les frais généraux et administratifs ont augmenté. Dans l’ensemble, ce n’est pas bon. Novavax a réussi à transformer ses fonds propres d’un déficit en 2019 à un nombre positif, mais en cours de route, il a émis beaucoup d’actions, diluant les actions.

L’action NVAX a un ratio cours/ventes de 37,3 contre 9,99 pour son industrie, et un ratio cours/valeur comptable de 26,94 contre 6,29 pour son industrie. C’est terriblement cher en comparaison.

Novavax est restée non rentable et a un cash-flow libre négatif depuis des années. Il pourrait y avoir un potentiel dans le vaccin Covid-19 de l’entreprise, mais jusqu’à ce que la commercialisation commence et que l’entreprise réalise des bénéfices, concentrez-vous sur les fondamentaux, pas sur le rêve.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.