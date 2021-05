Action NVDA: la valeur de Nvidia réside dans ses performances, pas dans ses mesures

C’est le marché le plus fou que j’aie jamais vu. Nous avons maintenant des conditions comme jamais auparavant. Le plus remarquable est le rôle que joue la Réserve fédérale américaine sur les marchés boursiers. Ils ont élaboré un troisième mandat officieux pour soutenir également les marchés boursiers. En conséquence, les indices ne cesseront pas de se rassembler, même si cela ressemble à une journée baissière. Un secteur se repose et un autre fait un nouveau sommet. Nvidia (NASDAQ:NVDA) est l’une des étoiles en hausse de 100% en un an.

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

C’est deux fois plus que son principal rival Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD). Intel (NASDAQ:INTC) est le troisième rival languissant rouge pour la même période.

Les critiques se plaignent du fait que les paramètres fondamentaux traditionnels de Nvidia sont trop élevés. Ils se sentent probablement un peu justifiés puisqu’ils ont fortement corrigé depuis la mi-avril. Au total, il est passé de 14% du plus haut au plus bas de cette semaine. Néanmoins, il tient encore assez bien, il n’est donc pas encore nécessaire de déclencher une alarme de panique.

Je comprends. Ces altitudes persistantes rendent difficile d’investir en toute confiance. Sur les graphiques à long terme, il semble encore trop élevé pour inspirer des appétits haussiers. Par conséquent, tout pari à la hausse en ce moment devrait être au mieux avec une conviction modérée.

Cela dit, parier contre elle est une folie absolue. Le stock de NVDA a passé huit mois à se consolider en dessous de 560 $ par action. Tant que le prix est supérieur à cela, toute la zone est un excellent support.

De plus, les fondamentaux de l’entreprise constituent une défense encore meilleure pour le cours de l’action. Ce n’est en aucun cas une entreprise bon marché. Mais ce n’est pas un attribut que je recherche dans celui qui pousse si vite. La valeur de ce stock réside dans l’incroyable performance de l’entreprise. Ils réinventent la façon dont le monde calcule, ce qui ne peut pas être bon marché.

Beaucoup de choses pour l’action NVDA

Source: Graphiques par TradingView

Nvidia a un P / E de 85 et un prix de vente de 22. C’est presque trois fois plus cher que AMD et l’élargissement. Ils sont tous deux des champions parmi les sociétés de puces. «Bon marché» n’est pas toujours intelligent car vous en avez pour votre argent. Ceux qui ont choisi les actions Intel à un prix avantageux n’ont littéralement rien obtenu en un an. À l’inverse, l’action NVDA a réalisé une double victoire au cours de la même période.

Stratégiquement, les experts conviennent qu’ils ont désormais un avantage matériel, donc il a une position de pouvoir. Ils dirigent les tendances de la puissance cérébrale des ordinateurs et tout le monde suit. Il est révolu le temps où il s’agissait d’une société de cartes graphiques.

La direction rendra compte des revenus dans quelques semaines, nous en saurons donc davantage sur leurs progrès. Je suis convaincu qu’ils fourniront d’excellents chiffres. Je suis également tout aussi convaincu que nous ne saurons pas dans quelle direction le titre ira ce matin-là. Le facteur de prix sur le titre vient des émotions humaines et non des faits. Exemple concret, Amazon (NASDAQ:AMZN) a enregistré son meilleur trimestre de son histoire et l’action a chuté de 10%.

Les émotions sont vives

Les investisseurs sont plus émotifs que jamais. Cela vient peut-être de la bataille en cours entre Wall Street et Main Street sur Reddit. Il y a une nouvelle race de mentalité de commerçant qui est implacable dans la poursuite de leurs actions. Cela exagère la rotation entre les Nasdaq et les actions à petite capitalisation. Le fait est que les actions de NVDA ne sont pas responsables de sa propre faute. Cela bouge avec le mème dominant, pas à partir de raisons fondamentales.

La valeur n’est pas un problème et les chutes à 550 $ par action sont des opportunités d’achat. C’était un niveau que j’ai marqué comme pivot sur le graphique en décembre. Si les marchés se corrigent brusquement, acheter des actions Nvidia à 480 $ sera un cadeau pour une génération. Si 2020 nous a appris quelque chose, il faut s’attendre à l’impossible, alors restez humble avec les opinions. En 2018, Nvidia a chuté de 50% contre 280 dollars par action. La partie la plus surprenante était qu’elle ne pouvait pas trouver d’acheteurs même à 120 $ l’action.

À 280 $, les experts étaient absolument sûrs qu’il s’agissait d’un achat. Pourtant, il a perdu la moitié de sa valeur et il n’y a pas eu d’appels forts pour intervenir en bas. Même si nous connaissons la valeur de quelque chose, cela ne signifie pas que son prix s’appréciera. À ces hauteurs, c’est une bonne idée de limiter nos niveaux de conviction.

Pour faire simple, laissez place à l’erreur.

Le principal moteur de prix des actions est le QE de la Fed. Cela pourrait s’arrêter brutalement si nous continuons à avoir des rapports solides sur les emplois. Le président de la Fed, Jerome Powell, nous a dit la semaine dernière qu’il avait besoin d’une politique monétaire souple pour créer des emplois. Eh bien, si nous obtenons les emplois, alors la raison disparaît – et le cône vient. Nous nous souvenons tous de ce qui se passe lorsque le marché fait une crise de colère.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.