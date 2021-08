Action NVDA : les défis à court terme ne le retiendront pas à long terme

in

Société Nvidia (NASDAQ :NVDA) les actions ont connu une course de trois semaines après une forte baisse à la mi-juillet. Le stock de NVDA peut-il continuer ? On craint qu’il ne trébuche avant la fin de l’année. En fait, de nombreux analystes financiers ont des objectifs de cours sur 12 mois qui reflètent un léger inconvénient pour les actionnaires par rapport aux cours actuels.

Ce sentiment reflète le fait que Nvidia est confronté à des défis à court terme. Mais il est très peu probable que l’un de ces problèmes fasse dérailler son stock de manière majeure. Et une fois que ces problèmes sont dans le rétroviseur, ce n’est plus qu’une autoroute ouverte pour le stock NVDA. Il devrait ensuite poursuivre son impressionnante trajectoire de croissance à long terme.

Inquiétudes au sujet des pénuries de semi-conducteurs

Ce n’est pas vraiment une nouvelle que nous soyons au milieu d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs qui paralyse de nombreuses industries. Nvidia est considérée comme une entreprise de semi-conducteurs – ce qui est bien – mais c’est une entreprise sans usine, ce qui soulève certaines inquiétudes.

Nvidia sous-traite sa production de puces à des tiers. Ces fonderies subissent une pression incroyable pour répondre aux commandes et leur capacité limitée est le goulot d’étranglement à l’origine de la pénurie actuelle.

Nvidia a été touché par la pénurie de puces, de sorte que la demande pour ses cartes graphiques a dépassé l’offre tout au long de l’année dernière. Avec les fabricants de puces qui s’efforcent d’étendre leur capacité de fonderie, cette contrainte d’approvisionnement finira par s’atténuer.

Les défis de la conclusion de l’accord de bras

En septembre dernier, Nvidia a annoncé qu’elle dépensait 40 milliards de dollars pour acquérir un concepteur de puces personnalisées Bras. L’entreprise a annoncé la création de :

« … la première entreprise informatique à l’ère de l’intelligence artificielle, accélérant l’innovation tout en se développant sur de grands marchés à forte croissance. »

Alors que l’accord Arm a franchi les premiers obstacles réglementaires, on craint de plus en plus qu’il ne soit bloqué. Aux dernières nouvelles, CNBC rapporte que le Royaume-Uni pourrait rejeter la prise de contrôle pour des raisons de sécurité nationale.

Si l’accord Arm est conclu, c’est une bonne nouvelle pour les actions NVDA. Mais même en cas d’échec, Nvidia a réalisé des performances spectaculaires sans l’expertise d’Arm. Il n’y a aucune raison de croire que l’entreprise ne continuera pas à le faire sans Arm.

L’action NVDA sera probablement affectée négativement si l’accord n’est pas conclu, mais ce serait une réaction de courte durée à la nouvelle. En fait, il a clôturé en hausse de plus de 1% mercredi, le lendemain de l’annonce de la réticence du Royaume-Uni à l’approbation.

Le marché des crypto-monnaies et les actions NVDA

Une grande partie des inquiétudes concernant Nvidia se concentre sur le marché des crypto-monnaies. C’est compréhensible. En 2018, l’action NVDA a été martelée lorsque le fond est tombé du marché de la cryptographie.

Lorsque Bitcoin (CCC :BTC-USD) et d’autres crypto-monnaies ont chuté en valeur, personne n’achetait de cartes graphiques pour les plates-formes de minage de crypto. En fait, les mineurs de crypto se sont retournés et ont revendu leurs cartes graphiques aux joueurs. Nvidia a été frappé par un double coup dur de demande de cryptographie tarie et un marché inondé de cartes graphiques usagées.

Cependant, comme je l’écrivais en juillet, nous ne sommes pas en 2018. L’entreprise a depuis pris des mesures pour s’isoler. Cela rapporte toujours de l’argent lorsque les mineurs de crypto-monnaies achètent, mais il est moins vulnérable aux effets de la baisse des prix des crypto-monnaies.

La volatilité des crypto-monnaies a de nouveau été à l’honneur en 2021. Après avoir dépassé 63 000 $ en avril, Bitcoin est tombé en dessous de 30 000 $ en juillet. Cette volatilité a nui au prix de l’action NVDA. À la mi-juillet, NVDA s’est effondré au même rythme que la baisse des prix du Bitcoin.

Cependant, le marché de la cryptographie représente une petite fraction des revenus de cette entreprise. Tout impact sur le cours de l’action Nvidia en raison de la fluctuation des prix de la crypto-monnaie – bonne ou mauvaise – est une variable à court terme.

Bilan des actions NVDA

Les actions Nvidia ont une note « B » dans Portfolio Grader. Ils constituent un investissement raisonnablement solide, que vous les considériez comme un jeu de semi-conducteurs, un leader des puces graphiques ou une partie du marché des crypto-monnaies.

Si vous avez acheté des actions NVDA lorsque j’ai publié ma liste d’actions de semi-conducteurs en février, vous envisagez un rendement de 33%. Ce n’est pas mal pour six mois, surtout au cours d’une année où les actions technologiques ont connu des difficultés.

Je ne dis pas que les actions de NVDA peuvent maintenir ce genre de croissance. En fait, parmi les 37 analystes suivis par CNN Business, la prévision de prix médian sur 12 mois de NVDA de 193,75 $ a un inconvénient de 5%. Cependant, ces mêmes analystes ont massivement évalué NVDA comme « Acheter ». Pourquoi la déconnexion apparente ?

Les analystes reconnaissent que Nvidia peut être confronté à des problèmes à court terme tels que des usines de fabrication sous contrat au maximum, des défis dans l’accord Arm et l’instabilité du marché de la cryptographie. Mais dans l’ensemble, le titre est prêt à poursuivre sa trajectoire de croissance à long terme.

