Action NVDA : Nvidia est-il un achat avant les résultats du deuxième trimestre ?

Société Nvidia (NASDAQ :NVDA) devrait publier ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2022 le 18 août. Le trimestre s’est terminé le 1er août et englobe une période au cours de laquelle Nvidia a été confrontée à de grands défis. La pénurie mondiale de semi-conducteurs ne montre aucun signe de ralentissement. Dans le même temps, le marché des crypto-monnaies est en ébullition. À ce stade, l’action NVDA – qui s’était ralliée après un effondrement lié à la crypto en juillet – est à nouveau en baisse.

Source : Steve Lagreca / Shutterstock.com

Le moment est-il venu d’ajouter des actions NVDA à votre portefeuille ? Il obtient actuellement une note B dans Portfolio Grader. Il s’agit d’un choix solide pour la croissance à long terme, en particulier au cours des cinq dernières années. Et en 2021, NVDA est en hausse de près de 50% malgré de nombreux défis.

Les analystes financiers du Wall Street Journal attribuent à l’action une note consensuelle de « surpondération ». J’ai déjà expliqué pourquoi je ne suis pas préoccupé par le marché de la cryptographie en ce qui concerne Nvidia. Cette fois, examinons de plus près cette pénurie de puces.

Cela fera forcément partie de l’histoire des bénéfices du deuxième trimestre.

La pénurie mondiale de puces et son impact sur Nvidia

La pénurie actuelle de semi-conducteurs et d’autres puces a eu un impact sur Nvidia. La difficulté à obtenir des puces affecte tous les aspects de son activité, y compris les cartes graphiques, les centres de données et les solutions et processeurs d’IA pour le marché automobile.

En janvier, Nvidia a averti que la pénurie de puces signifierait qu’il ne serait pas en mesure de répondre à la demande des consommateurs ou des partenaires. La bonne nouvelle pour les investisseurs ? Malgré son incapacité à répondre à la demande, Nvidia a tout de même enregistré des revenus trimestriels records. L’entreprise aurait fait encore mieux si l’approvisionnement en puces n’avait pas été un problème. Mais pour Nvidia, la pénurie ne s’est pas encore avérée catastrophique.

Ajoutant à la difficulté de deviner comment cela se passera pour le deuxième trimestre, les messages sur l’état de la pénurie sont mitigés. En juin, il a été signalé que les fabricants de semi-conducteurs augmentaient leur capacité de production de puces pour l’industrie automobile et que la pénurie de puces se réduisait.

Il y a quelques jours, Recode a signalé que la pénurie s’aggravait et pourrait durer non seulement jusqu’en 2022, mais également jusqu’en 2023.

Résultat net sur les actions NVDA

Le défi mondial des semi-conducteurs fait partie de l’histoire boursière de NVDA, peu importe la façon dont vous la regardez.

D’une part, même si elle n’exploite pas de fonderies pour fabriquer ses propres puces, Nvidia les conçoit et les vend. Il est souvent considéré comme un stock de semi-conducteurs. En ce sens, le stock de NVDA a bénéficié d’une augmentation générale des stocks de semi-conducteurs pendant la pénurie de puces.

D’un autre côté, comme Nvidia s’appuie sur des sous-traitants pour fabriquer les puces qu’elle conçoit, la société connaît des pénuries de produits. Il enregistre peut-être des revenus records, mais s’il avait plus de GPU à vendre, ces chiffres seraient encore plus élevés.

Lorsque Nvidia publiera ses résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine, quelle moitié de l’équation mondiale de la pénurie de puces sera l’histoire ? Sur la base des dernières nouvelles de l’industrie, la pénurie de puces va être au premier plan.

De plus, l’instabilité du marché des crypto-monnaies sera toujours un facteur. Avec la baisse des prix de la crypto au cours du trimestre, les plates-formes de minage de crypto ont été fermées, ce qui signifie une baisse de la demande de cartes graphiques Nvidia sur ce marché. Nous avons déjà vu que la faiblesse de la cryptographie a nui aux actions NVDA il y a quelques semaines à peine.

Il n’y a aucune garantie sur la façon dont le marché réagira aux bénéfices de Nvidia au deuxième trimestre. Nous pourrions voir les actions de NVDA baisser par la suite. Bien sûr, cela pourrait également apparaître si nous voyons une répétition des chiffres record du premier trimestre. Dans les deux cas, mon point de vue sur les actions NVDA reste le même. Il s’agit d’un investissement qui a généré des gains considérables au cours des cinq dernières années. Malgré des revers occasionnels (comme la gueule de bois crypto de 2018), il est en mesure de continuer à livrer à long terme.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur NVDA. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

