Action NVDA : Nvidia pourrait-elle rejoindre le club des trillions de dollars l’année prochaine ?

Nvidia (NASDAQ :NVDA) a été sur une lancée l’année dernière, l’action NVDA gagnant 82% jusqu’au 10 août. Cela malgré l’approbation du Royaume-Uni de son acquisition d’Arm pour 40 milliards de dollars étant trop proche pour être appelée.

Source : Hairem / Shutterstock.com

J’ai eu l’idée de cet article à partir d’un titre qui se demandait si Nvidia atteindrait une valorisation de 1 000 milliards de dollars d’ici 2025. Si ce n’est pas le cas, je serais incroyablement choqué. En effet, il ne nécessite qu’un taux de croissance annuel composé de 23,3 % au cours des 41 prochains mois pour doubler sa capitalisation boursière actuelle de 506 milliards de dollars d’ici le 1er janvier 2025.

Donc, pour rire et rire, je vais envisager la probabilité que Nvidia rejoigne le club des milliers de milliards de dollars d’ici Halloween 2022. Si c’était le cas, les actionnaires seraient certainement en mesure d’acheter beaucoup de bonbons pour des friandises.

Considérons les possibilités.

Stock NVDA et Halloween 2022

Vous vous demandez probablement comment je suis arrivé à un objectif aussi obscur.

Eh bien, comme je l’ai dit plus tôt, Nvidia a actuellement une capitalisation boursière de 506 milliards de dollars. Au cours de l’année écoulée, l’action NVDA a augmenté de 82 %. J’ai supposé qu’il répéterait cet exploit d’ici août 2022. Cela nous amène à 920 milliards de dollars. En gardant le même rythme, il faudrait environ 2,3 mois pour atteindre 1 000 milliards de dollars.

Le 10 octobre 2022, cela ferait deux mois. Les 0,3 mois nous rapprocheraient d’Halloween, à quelques jours près.

Donc, comme j’aime souvent le dire, investir est une question de probabilités. Il existe des scénarios du meilleur des cas, du pire des cas et des plus probables.

Le scénario du meilleur des cas

Nvidia se négocie actuellement à 27 fois les ventes, soit près du double de sa moyenne sur cinq ans. Donc, pour commencer, il faudrait maintenir ce multiple plus élevé pour avoir une chance.

Selon les termes de l’acquisition d’Arm, Nvidia émettra 44,3 millions d’actions en paiement partiel de la transaction. Il comprendra également 12 milliards de dollars en espèces et un éventuel complément de prix de 5 milliards de dollars pour Groupe SoftBank (OTCMKTS :SFTBY), les propriétaires actuels d’Arm.

Mais pour l’instant, nous ne sommes concernés que par les 44,3 millions d’actions. Ajoutez-le aux 623 millions en circulation au 2 mai et vous obtenez 667,3 millions. Cependant, le 20 juillet, les actions de Nvidia se sont divisées en 4 pour 1, créant un nouveau total (y compris Arm) de 2,67 milliards. Divisez cela en 1 000 milliards de dollars et vous obtenez un cours de 374,53 $.

Cependant, il est possible qu’une fois la transaction effectuée et les actions émises à SoftBank, le stock baisse.

Les ventes sur 12 mois glissants (TTM) de Nvidia s’élèvent à 19,3 milliards de dollars. Ajoutez environ 2 milliards de dollars aux ventes annuelles d’Arm et vous obtenez 21,3 milliards de dollars. J’ai vu une prévision de 24,4 milliards de dollars mentionnée en ligne pour les entreprises combinées. Allons avec ça. Multiplié par 27 et vous obtenez 659 milliards de dollars.

Ainsi, dans le meilleur des cas, l’une des deux choses suivantes doit se produire : 1) les entités combinées ont atteint un chiffre d’affaires TTM de 37 milliards de dollars d’ici Halloween 2022, ou 2) son ratio prix/ventes augmente à environ 41 fois [$1 trillion divided by $24.4 billion in revenue].

De toute évidence, la deuxième option est plus probable. Mais c’est un étirement.

Le scénario du pire

Comme je l’ai dit plus tôt, la possibilité que l’accord Arm de Nvidia soit annulé par les régulateurs britanniques est réelle. Cependant, Mark Hake d’InvestorPlace a suggéré que les investisseurs ne devraient pas être effrayés par les doutes existants quant à la conclusion de l’accord fin juillet.

“[I]Si la transaction commence à échouer et que les sociétés ne peuvent pas conclure la transaction, les actions de NVDA pourraient en subir un impact encore plus important. Mais ce serait une opportunité d’obtenir l’action à moindre coût pour les investisseurs à long terme les plus sérieux. La raison est claire. Nvidia est une centrale de flux de trésorerie disponibles (FCF) », a déclaré Hake le 29 juillet.

Il est en effet.

En juin 2019, j’ai soutenu que les flux de trésorerie disponibles faisaient de l’action NVDA un achat en cas de baisse de prix. Il a augmenté de 464% au cours des 26 mois qui ont suivi.

Supposons que l’action NVDA chute de 20% lors de l’annonce officielle de la fin de l’accord Arm, ce qui place le cours de son action autour de 163 $ et une valorisation de 405 milliards de dollars ou 21 fois les ventes, son multiple en 2020.

Comme mon collègue le suggère, à ce moment-là, vous devriez acheter.

Le scénario le plus probable

Malgré les rumeurs selon lesquelles l’accord ARM n’a pas été conclu, je pense que la société fera tout ce qui est en son pouvoir pour apaiser les inquiétudes concernant la sécurité des pays comme le Royaume-Uni concernant le transfert de propriété d’une société japonaise à une société basée dans le nous

Il a jusqu’en septembre 2022 pour ramener l’acquisition à la maison, date à laquelle chaque partie peut se retirer de l’accord. Heureusement, l’activité de Nvidia ne semble pas être distraite par son travail pour finaliser l’acquisition.

Jensen Huang est l’un des meilleurs PDG de la technologie. Avec ou sans Arm, Nvidia continuera à développer son activité et son cours de bourse.

Nvidia rejoindra-t-il le club des mille milliards de dollars à Halloween 2022 ? J’en doute. Au lieu de cela, achetez-le en espérant qu’il atteigne le Saint Graal des évaluations dans le courant de 2023.

À long terme, cela reste l’un de mes achats préférés, et je ne suis même pas un geek de la technologie.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.