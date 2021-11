Action OCGN : évitez Ocugen jusqu’à ce qu’il obtienne des résultats plus solides

Ce serait frais dans la mémoire des investisseurs que Lucide (NASDAQ :LCID) l’action est passée de moins de 10 $ à des sommets de 64,86 $. Cela s’est produit avant même que la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) ne soit annoncée publiquement. Après l’annonce, l’action LCID a chuté à 20 $. C’est un parfait exemple d’investisseurs vendant sur l’actualité et je crois que Ocugen (NASDAQ :OCGN) l’action devrait connaître une tendance similaire.

Source : shutterstock.com/PhotobyTawat

Commençons par le jour où l’OCGN a commencé à grimper à partir du niveau inférieur à un dollar. En décembre 2020, Ocugen a annoncé son partenariat avec Bharat Biotech pour co-développer Covaxin pour les marchés américains. C’était en effet une bonne nouvelle à un moment où le monde cherchait davantage de vaccins pouvant offrir des niveaux élevés d’efficacité contre Covid-19.

Près d’un an plus tard, Ocugen n’a pas encore reçu l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour Covaxin. Cependant, au cours du dernier mois, le stock de l’OCGN a grimpé en flèche. Quelle est la raison de ce rallye ?

Premièrement, les investisseurs ont anticipé la décision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la liste d’utilisation d’urgence du vaccin Covid-19. Au moment où j’écris, Bharat Biotech a obtenu la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Une autre raison du rassemblement est qu’Ocugen a soumis une demande de nouveau médicament expérimental (IND) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. S’il y a le feu vert de la FDA américaine, la société prévoit de terminer les études d’ici le premier semestre 2022.

Il est important de mentionner que la FDA a rejeté plus tôt son dossier d’autorisation d’utilisation d’urgence. Il conseille à Ocugen de poursuivre l’application IND.

Pourquoi suis-je baissier sur l’action OCGN ?

Il semble probable que de bonnes nouvelles s’annoncent pour Ocugen du point de vue de l’approbation. Cependant, je crois que la meilleure partie du rallye pourrait être faite pour le stock. Le premier point à noter est que Bharat Biotech cherchait à obtenir l’approbation de l’OMS pour une liste d’utilisation d’urgence de Covaxin.

Spécifique à Ocugen, il est peu probable que cela ait un impact positif. Même avec l’approbation de l’OMS, Ocugen devrait attendre l’approbation de la FDA américaine avant de pouvoir commercialiser son vaccin aux États-Unis. En fait, Ocugen ne peut commercialiser et vendre Covaxin qu’aux États-Unis et au Canada. Même dans ce cas, la société a un accord de partage des bénéfices égal avec Bharat Biotech.

Supposons un scénario où Ocugen obtient l’approbation des États-Unis et du Canada pour commercialiser Covaxin.

Je serais toujours baissier. Permettez-moi de préciser la raison.

Selon les dernières données, 66,9% de la population américaine a reçu au moins une dose du vaccin. De plus, 58,1% sont complètement vaccinés. Les experts en maladies infectieuses estiment que la vaccination de 70 à 85 % de la population américaine permettrait un retour à la normale. Ocugen prévoit de terminer son étude d’ici la première moitié de 2022. Il est très probable qu’au cours des deux prochains trimestres, plus de 70 % de la population américaine soit entièrement vaccinée.

Cela impliquerait un petit marché pour les revenus à la hausse. Surtout, Ocugen doit rivaliser avec des gens comme Pfizer (NYSE :PFE) et Moderna (NASDAQ :ARNm). J’ai de sérieux doutes si les gens préfèrent Covaxin aux autres.

Même au Canada, 78 % de la population a reçu au moins une dose. De plus, 74% de la population est complètement vaccinée. Cela laisse un marché adressable limité pour Ocugen.

Conclusions

Il convient de noter que l’action OCGN se négocie déjà à une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars. Avec une opportunité de marché limitée, les valorisations semblent étirées.

Ocugen se concentre sur l’approfondissement du pipeline de produits dans les années à venir. Cependant, pour l’instant, la tendance des stocks sera probablement dictée par les rentrées de revenus provenant des ventes de vaccins. Je suis pessimiste sur ce front compte tenu du niveau de vaccination aux États-Unis et de la concurrence à laquelle Ocugen est confronté.

Je resterais donc à l’écart de toute nouvelle exposition au titre. Pour les investisseurs qui ont profité de la récente reprise, ce pourrait être le bon moment pour enregistrer des bénéfices.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.