Action OCGN : les chances sont fermement contre Ocugen maintenant

Jeu de vaccin aberrant contre le Covid-19 Ocugen (NASDAQ :OCGN) l’action a connu une évolution négative au cours des trois derniers mois, perdant environ 17 % de sa valeur.

La société n’a pas obtenu d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la FDA pour Covaxin, la variante indienne du vaccin contre le coronavirus. De plus, son cabinet partenaire Bharat Biotech est au milieu d’un scandale de corruption internationale. Par conséquent, avec une hausse limitée, le stock OCGN est un jeu de vaccin Covid-19 incroyablement risqué.

Ocugen était une biotech en difficulté avant de conclure un accord avec l’indien Bharat Biotech pour commercialiser Covaxin aux États-Unis. Cependant, après le rejet de la FDA et les récentes controverses avec sa société partenaire, les perspectives sont remarquablement sombres pour l’action OCGN.

Malgré sa situation préoccupante, il affiche toujours une capitalisation boursière respectable de plus de 1,3 milliard de dollars.

CovaxinGate

Bharat Biotech a fait l’objet d’une myriade de controverses depuis qu’elle a commencé à travailler sur son vaccin Covid-19. Covaxin a reçu le feu vert pour une utilisation en Inde alors que les essais de phase 3 étaient encore en cours. Cependant, un scandale plus choquant est apparu récemment, qui est maintenant surnommé CovaxinGate.

Le Brésil avait rejeté l’importation de Covaxin en raison de préoccupations liées à la fabrication, à la documentation et à l’intégrité. Cependant, récemment, le gouvernement du pays a brusquement changé d’avis et a signé un énorme contrat avec Bharat Biotech. Les responsables de la santé ont rejeté cette décision car le vaccin n’avait pas été approuvé par l’Organisation mondiale de la santé et était plus cher que ses homologues.

De plus, le paiement du contrat était acheminé à une société basée à Singapour appelée Madison Biotech. L’un des directeurs de la société est le président et fondateur de Bharat Biotech, le Dr Krishna Ella.

Ces développements soulèvent de sérieuses questions sur la corruption et le jeu déloyal dans le contrat. Une enquête a été ouverte, menée par certains sénateurs brésiliens de premier plan, qui estiment que l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et la corruption sont de la partie.

En outre, Anvisa, l’organisme de réglementation des soins de santé au Brésil, a demandé une analyse complète des essais de phase 3 au Brésil avant que Covaxin puisse être approuvé. Bharat Biotech avait précédemment affirmé avoir reçu un EUA des autorités brésiliennes. Selon l’Anvisa, “des documents obligatoires et essentiels pour l’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité” du vaccin manquaient.

Perspectives

Dans l’état actuel des choses, Ocugen aura du mal à convaincre ses investisseurs d’un éventuel retour.

Le 10 juin, la FDA a dit à la société d’abandonner ses efforts d’EUA et de poursuivre une demande de licence de produits biologiques (BLA). Le BLA nécessitera un nouvel essai clinique aux États-Unis, et le processus d’approbation est plus rigoureux qu’un EUA. Le processus implique une série d’inspections et de cycles de fabrication dont l’examen peut prendre plus de 10 à 12 mois. Cependant, à ce stade, la réponse de la FDA est logique.

Les investisseurs qui pensent que Covaxin pourrait se lancer aux États-Unis se trompent lourdement au cours des deux prochaines années. Les exigences BLA sont susceptibles de prolonger le calendrier prospectif de l’entreprise jusqu’à au moins 2023. En attendant, Ocugen envisage ses activités au Canada et y établit une présence. Cependant, avec plus de 65 % des Canadiens déjà vaccinés, il serait déroutant pour le pays d’adopter un vaccin aussi controversé.

L’essentiel sur les actions OCGN

L’action OCGN a été l’une des actions les plus polarisantes de l’année. Cependant, après la débâcle de l’EUA, les choses sont devenues incroyablement compliquées. D’ailleurs, le récent scandale avec sa firme partenaire ne fera qu’exaspérer ses ennuis.

Par conséquent, il ne semble pas y avoir de retour en arrière pour le stock de l’OCGN à ce stade.

