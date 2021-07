Action OCGN : vendez Ocugen avant que l’autre chaussure ne tombe enfin

in

Y a-t-il encore de l’espoir pour Ocugen (NASDAQ :OCGN) ? Ou les taureaux boursiers de l’OCGN sont-ils simplement illusoires? À mon avis, vous pouvez compter sur ce dernier. Quelle que soit la façon dont vous le découpez, cette société de biotechnologie a peu de chances de générer de gros bénéfices – ou même de grosses ventes – à partir de son candidat vaccin Covaxin Covid-19.

Comme vous l’avez peut-être entendu, le candidat d’Ocugen n’est pas en lice pour une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) aux États-Unis. À présent, la société cherche à obtenir l’approbation complète de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Certes, il est possible que Covaxin soit approuvé. Cependant, à l’issue d’un processus d’approbation aussi long, qui peut dire qu’il restera une forte demande de vaccins aux États-Unis ?

Certes, il y a une autre possibilité qui pourrait jouer ici, cependant. Ocugen a non seulement obtenu les droits américains de Covaxin auprès de Bharat Biotech, mais il détient maintenant aussi les droits canadiens. Et, comme Brenden Rearick d’InvestorPlace l’a récemment signalé, le Canada est à la traîne en termes de taux de vaccination. Ainsi, l’entreprise pourrait entrer plus facilement sur ce marché. Pourtant, le succès dans le nord est peut-être moins réalisable qu’il n’y paraît au premier abord.

L’écriture est plus ou moins sur le mur pour le stock OCGN. Mais ce fait n’a pas encore complètement pénétré les investisseurs. En tant que tel, si vous possédez celui-ci, sortez pendant que vous le pouvez encore.

Le stock OCGN était un long coup depuis le début

Pour être franc, les attributs de « meme stock » d’Ocugen ont joué un grand rôle dans sa solide performance cette année. C’est-à-dire que dans les conditions de marché d’aujourd’hui où le battage médiatique et l’élan sont les maîtres mots, les spéculateurs n’ont eu aucun mal à donner aux actions OCGN une valorisation élevée. Son candidat vaccin a été un long shot depuis le début.

Fondamentalement, le cas du taureau pour le stock OCGN n’a jamais eu beaucoup de sens, principalement en raison du manque de demande pour un autre vaccin. Maintenant, la plupart des Américains qui voulaient un vaccin en ont reçu un. Il y a eu beaucoup de doses pour tout le monde, de Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) à Moderna (NASDAQ :ARNm) et Pfizer (NYSE :PFE).

Et qu’en est-il des gens qui hésitent à vacciner? Eh bien, la plupart des personnes de cette catégorie attendront probablement que davantage d’employeurs et d’institutions rendent les vaccins obligatoires. Et cela n’arrivera pas tant que les produits existants n’auront pas obtenu l’approbation complète de la FDA.

Oui, cela ouvrira également la porte à Covaxin – en supposant qu’il puisse également obtenir l’approbation. Mais, même si nous voyons des mandats de vaccination, mon instinct me dit que les vaccins établis auront toujours l’avantage.

Les chances de Covaxin au Canada semblent minces

Arborant une capitalisation boursière de 1,6 milliard de dollars, beaucoup croient encore que Covaxin changera la donne pour Ocugen – en particulier avec les droits canadiens qu’il vient d’obtenir. Cependant, je ne pense pas que ce deuxième marché suffira à prendre le relais.

Avec ses rêves EUA américains anéantis, l’action OCGN peut-elle conserver sa valeur via l’approbation de l’EUA au Canada ? Pas si vite. Bien sûr, le pays a connu un déploiement plus lent des vaccins. Au moment d’écrire ces lignes, seulement 29,6 % des Canadiens sont complètement vaccinés, contre 47 % des Américains.

Pourtant, un examen plus approfondi des données montre que l’écart pourrait bientôt se combler, étant donné que 67 % des Canadiens sont au moins partiellement vaccinés. Et tout comme aux États-Unis, les trois principaux vaccins américains ont également été approuvés pour une utilisation d’urgence au Canada ainsi que d’Astrazeneca (NASDAQ :AZN) vaccin.

Cela jette le doute sur l’idée que les autorités sanitaires canadiennes passeront de grosses commandes de Covaxin, même si cela amène l’EUA dans le nord. De plus, Covaxin a-t-il même une chance d’y obtenir l’EUA ? Après tout, la FDA a dit merci, mais non merci.

Encaissement des actions OCGN avant que Reddit ne se réveille

Avec maintenant plus d’un quart de son flottant exceptionnel vendu à découvert, j’admets qu’il peut y avoir une opportunité de resserrement ici. Cependant, étant donné le peu d’attention que le stock de l’OCGN fait maintenant Reddit r/WallStreetBets, ne retenez pas votre souffle. Au lieu de cela, ceux qui vendent cette action en tireront probablement profit une fois que les acheteurs concèderont que les calculs derrière sa valorisation ne correspondent tout simplement pas.

Alors, avec les taureaux à la recherche de pailles, quel est le meilleur coup aujourd’hui ? Si vous possédez des actions OCGN, vendez-les dès que possible avant de vous retrouver à tenir le sac.

