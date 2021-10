Action OCGN : vente solide, vaccin peu susceptible de connaître un succès commercial

Ocugen (NASDAQ :OCGN) est une petite entreprise de biotechnologie. Pendant des années, il a essayé en vain de commercialiser des thérapies pour les maladies oculaires. Cependant, en 2020, il a mis fin à un essai de phase 3 sur ce front et a pivoté vers Covid-19. Son premier effort à cet égard, les tests Covid-19, n’a totalement pas réussi à décoller. Cependant, la société n’est rien sinon persistante et a maintenant tenté de se lancer dans la course au vaccin Covid-19. Les actions de l’OCGN ont été volatiles sur la base de ces événements.

Pour se lancer dans les vaccins, il s’est associé à une entreprise indienne qui avait déjà développé un vaccin contre le Covid-19. Ocugen est censé obtenir l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour le vaccin et le lancer en Amérique du Nord. Mais la FDA n’a pas encore donné son feu vert à Ocugen, et la société a fini par être poursuivie par les actionnaires. Pourtant, les commerçants n’ont pas abandonné ; malgré une montagne de mauvaises nouvelles, l’action OCGN se négocie inexplicablement à près de 10 $ par action.

L’enthousiasme pour les vaccins s’estompe

Récemment, Merck (NYSE :MRK) a annoncé avoir développé une thérapeutique très efficace pour traiter le Covid-19.

Depuis lors, les stocks de vaccins Covid-19 sont en chute libre. Moderna (NASDAQ :ARNm), par exemple, est passé de 497 $ à seulement 310 $. Il y a également eu beaucoup d’incertitude sur les mérites des injections de rappel des vaccins. Additionnez les deux et les commerçants ont rapidement pris des bénéfices dans les noms de vaccins.

On peut soutenir que cela devrait être encore plus vrai pour les noms de vaccins de deuxième niveau comme Ocugen. Dites ce que vous voulez sur l’évaluation de Moderna, mais nous savons que le vaccin est efficace et qu’il a été une énorme source de bénéfices pour cette entreprise. Cependant, le produit d’Ocugen n’a pas encore rencontré de succès commercial en Amérique du Nord. De plus, il est impliqué dans un scandale à l’étranger.

#CovaxinGate

Une autre complication pour Ocugen est que son partenaire sur le vaccin, Bharat, s’est retrouvé dans une énorme eau chaude. Il a été allégué que Bharat a soudoyé des responsables brésiliens pour obtenir la distribution du vaccin au Brésil. Cela est intervenu après que le Brésil a remis en question le vaccin en raison de son processus d’approbation précipité.

On ne sait pas comment tout cela va se passer. Cependant, l’unité brésilienne d’enquête sur le crime organisé s’est déjà impliquée et certains politiciens ont suggéré que cela pourrait être une infraction passible de destitution contre le président de ce pays. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une bonne idée pour un vaccin qui a du mal à gagner du terrain commercial pour se laisser entraîner dans ce genre de controverse. Quelle personne sceptique à l’égard des vaccins qui a transmis des vaccins à des entreprises crédibles se précipitera pour prendre celui-ci à la place ?

En outre, la FDA a repoussé les tentatives d’Ocugen de lancer le vaccin Covaxin aux États-Unis. Cela ne devrait pas être trop surprenant, étant donné les efforts décevants d’Ocugen en tant que petite entreprise d’ophtalmologie.

Pourtant, si Ocugen ne peut pas lancer un vaccin avant 2022 ou 2023 (même en supposant qu’il soit approuvé), quelle valeur marchande aura-t-il à ce moment-là ? Ocugen semble suivre le même schéma que celui qu’il a suivi avec ses kits de test Covid l’année dernière. Faites une grande impression, publiez des communiqués de presse, puis laissez les choses s’essouffler tranquillement lorsque l’effort ne parvient pas à trouver un élan continu.

Après avoir reçu des nouvelles fâcheuses de la FDA concernant l’utilisation potentielle du marché américain, Ocugen a annoncé qu’il essaierait de poursuivre la commercialisation sur le marché canadien. Cela ressemble à une tentative désespérée de maintenir le buzz en vie. Le Canada a une population beaucoup plus petite que les États-Unis, et le Canada a également atteint des taux de vaccination plus élevés, ce qui me fait me demander quelle sorte d’opportunité de revenus existe même si elle est finalement mise en ligne au Canada.

Pic de stock récent

Mardi, l’action OCGN a bondi de 18% sur un volume de transactions important. Les commerçants ont acheté des actions à la nouvelle que Covaxin avait obtenu l’approbation d’utilisation d’urgence pour les 2 à 18 ans en Inde. À première vue, cela ressemble à une évolution positive.

Cependant, on ne sait pas à quel point cela profitera réellement aux actionnaires de l’OCGN. Après tout, Ocugen détient les droits sur Covaxin en Amérique du Nord, pas en Inde. Ocugen n’a pas réussi à développer commercialement Covaxin jusqu’à présent. Covaxin ayant plus de succès en Inde n’est pas nécessairement indicatif d’une amélioration des perspectives du vaccin sur le marché américain plus compétitif.

Verdict des actions de l’OCGN

Le temps presse pour Ocugen. La longue histoire de l’entreprise n’a pas été prometteuse. Son programme de santé oculaire n’a jamais représenté grand-chose en termes de revenus commerciaux. Le programme de test Covid-19 a également été un échec majeur malgré une opportunité en or de réussir.

Et maintenant, les vaccins ont été largement déployés aux États-Unis. Les gens passent déjà aux injections de rappel, alors quand – si jamais – Ocugen va-t-il saisir le moment ? Et, étant donné les niveaux croissants de scepticisme vis-à-vis des vaccins, quelle partie du marché restant Ocugen peut-il atteindre de manière réaliste, en particulier compte tenu des scandales de Bharat ? Ocugen possède les fondamentaux et les risques inhérents à votre penny stock moyen, mais il se négocie à une évaluation beaucoup plus élevée.

