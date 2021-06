Action OGN : Merck Spinoff Organon s’en sortira bien avec le temps

Merck (NYSE :MRK) envisage de céder à ses actionnaires les actions de Organon & Cie., une société distincte qui négociera sur le NYSE. Le nouveau symbole boursier sera « OGN ». Et il est fort probable que les actions OGN se porteront extrêmement bien.

L’action se négocie déjà le 14 mai sur une base d’émission (WI) autour de 35,75 $ par action, au 2 juin. La négociation «normale» des actions OGN commencera le 3 juin.

La société possède 60 médicaments et produits dans ses trois franchises principales : la santé des femmes, les biosimilaires et les marques établies. Il réalise déjà plus de 4,5 milliards de dollars de revenus, selon un récent communiqué de presse de Merck.

Voici comment fonctionne réellement le spin-off d’Organon. Les actionnaires de Merck reçoivent un dixième d’action ordinaire d’Organon pour chaque action ordinaire de Merck en circulation à la fermeture des bureaux le 17 mai 2021. Ainsi, si vous possédez 10 actions d’actions MRK, vous obtenez une action d’OGN. Avec 100 actions MRK, votre compte sera automatiquement crédité de 10 actions OGN le 3 juin.

Calcul de la valeur marchande d’Organon

Le 3 mai, Merck a organisé une journée des investisseurs avec Organon. La page 74 du diaporama ci-joint montre qu’il y aura environ 250 millions d’actions en circulation une fois la scission effectuée. Cela signifie que sa capitalisation boursière pro forma est d’environ 8,9 milliards de dollars (c’est-à-dire 250 millions d’actions x 35,75 $ par action).

Cependant, le jeu indique qu’il ne s’agit pas d’un nombre entièrement dilué. De plus, le dernier dépôt 10-Q de Merck le 5 mai montre qu’il y a 2,532 milliards d’actions ordinaires de MRK en circulation. Cela implique que sur une base de spin-off 1 pour 10, il y aura 253,2 millions d’actions en circulation. Cela porte la valeur marchande à 9,05 milliards de dollars.

De plus, étant donné que le chiffre d’affaires de l’entreprise devrait se situer entre 6,1 et 6,4 milliards de dollars, le ratio prix/ventes (P/S) sera assez faible. Cela le place à 1,5 fois les ventes au milieu de la valeur marchande de 6,1 à 6,4 milliards de dollars. Cela suppose que le prix reste à 35,75 $.

Quelle est la valeur de l’action OGN

C’est probablement beaucoup trop bon marché pour cette entreprise. Par exemple, le jeu de diapositives indique que la marge brute sera de l’ordre de 60 %. Sa marge d’EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) se situera entre 36 % et 38 %. La page 19 du jeu montre que son EBITDA ajusté pour 2020 était de 2,8 milliards de dollars.

De plus, la page 28 du 10-Q indique qu’Organon assumera 1,25 milliard d’euros de dette (1,535 milliard de dollars) plus 4,1 milliards de dollars de notes garanties de premier rang. Il disposera également d’une ligne de crédit de 3 milliards de dollars et d’une ligne de crédit de 750 millions d’euros. On ne sait pas combien de ces lignes de crédit seront utilisées. Pour nos besoins, nous pouvons supposer qu’il s’agit de lignes de secours.

Par conséquent, en supposant qu’il y aura 1 milliard de dollars en espèces sur le bilan dans le cadre du spin-off (une estimation), la valeur totale de l’entreprise (VE) s’élève à 13,635 milliards de dollars. Ceci est calculé en ajoutant 5,635 milliards de dollars de dette moins 1 milliard de dollars de liquidités à la capitalisation boursière pro forma de 9 milliards de dollars.

En conséquence, le multiple pro forma EV-EBITDA ajusté équivaut à 4,89 fois. Cela se voit en divisant 13,635 milliards de dollars par 2,8 milliards de dollars dans l’EBITDA ajusté de 2020.

Où cela laisse les actionnaires d’Organon

C’est une évaluation trop bon marché. Par exemple, Merck se négocie à environ 16 fois son EV/EBITDA sur 12 derniers mois. Sur une base d’EBITDA ajusté, il est d’environ huit fois environ. Par conséquent, même en utilisant une remise de 20%, le stock d’Organon devrait être à 6,4 fois l’EBITDA ajusté.

Cela mettrait sa valeur marchande à 17,92 milliards de dollars. Après déduction de la dette nette de 4,635 milliards de dollars, la valeur boursière des actions est de 13,285 milliards de dollars. C’est 47,6 % de plus que la valeur marchande actuelle de 9 milliards de dollars.

En bref, la valeur de l’action OGN est probablement d’environ 52,77 $ par action, soit 48,6 % de plus que le prix d’aujourd’hui. La question de savoir si l’action se négociera initialement à ce niveau est une autre question. Un bon nombre des actions dérivées seront probablement vendues par les actionnaires de MRK. Ils considéreront cela comme un autre dividende pouvant être transformé en espèces. Cependant, au fil du temps et en fonction des chiffres réels figurant au bilan, le titre devrait bien se porter pour ses nouveaux actionnaires.

