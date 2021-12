Action ORCL : 6 raisons pour lesquelles les investisseurs d’Oracle sourient aujourd’hui

Oracle (NYSE :ORCL) l’action est en hausse vendredi grâce au rapport sur les résultats de la société de technologie informatique pour son deuxième trimestre fiscal 2022.

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Décomposons ces bénéfices ci-dessous afin que nous sachions pourquoi les détenteurs d’actions ORCL célèbrent aujourd’hui !

Au départ, la société a déclaré un bénéfice ajusté par action de 1,22 $. C’est un point positif pour ORCL compte tenu de l’estimation du BPA ajusté de Wall Street de 1,11 $ par action. Cela représente également une augmentation de 14 % par rapport à la même période de l’année précédente. En plus de cela, Oracle a déclaré un chiffre d’affaires de 10,36 milliards de dollars. C’est mieux que les 10,21 milliards de dollars que les analystes recherchaient. Pour accompagner cela, les revenus sont en hausse de 6 % par rapport aux 9,8 milliards de dollars déclarés à la même période l’année dernière.

Safra Catz, PDG d’Oracle, a déclaré ce qui suit dans le rapport sur les résultats.

« Ces bons résultats sont dus à la croissance de 22 % de nos activités cloud d’infrastructure et d’applications, qui approchent les 11 milliards de dollars de revenus annualisés. Nous avons maintenant 8 500 clients ERP Fusion avec un chiffre d’affaires en croissance de 35 %, 28 400 clients ERP NetSuite avec un chiffre d’affaires en croissance de 29 %, et nos activités d’infrastructure Gen2 se développent encore plus rapidement et s’accélèrent. »