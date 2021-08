Action ORCL : malgré ses forces, Oracle pourrait se redresser à partir d’ici

Les jeux de cloud computing restent chauds. Mais ce n’est que cette année que Oracle (NYSE :ORCL) stock a rejoint leurs rangs. De retour en 2020, lorsque des noms de cloud comme Microsoft (NASDAQ :MSFT) augmentaient, les actions de ce géant des logiciels d’entreprise ont connu des gains plus progressifs. Principalement parce qu’il fait face à plus de défis que d’aubaines de la pandémie de Covid-19.

Pourtant, jusqu’à présent cette année, il a finalement attrapé certains des vents arrière liés aux nuages. Grâce à son succès initial dans la montée en puissance de son segment d’infrastructure cloud, les actions ont augmenté d’environ 38 % depuis le début de l’année. Alors, est-ce que ça va continuer ? Ça dépend. La croissance des bénéfices d’Oracle semble devoir s’accélérer, grâce au catalyseur du cloud, les investisseurs pourraient avoir plus de raisons de lui donner une valorisation plus élevée. Surtout par rapport à ses pairs, l’action semble à un prix raisonnable.

La ré-accélération des gains est peut-être au menu. Pourtant, cela pourrait ne pas suffire à justifier une valorisation encore plus élevée. Le consensus des analystes appelle à une croissance des bénéfices essentiellement stable pour cet exercice (se terminant en mai 2022), bien que les projections de bénéfices pour l’exercice se terminant en mai 2023 se situent à deux chiffres (10,95 %).

De plus, il y a le problème d’une possible compression multiple à l’avenir, si les taux d’intérêt augmentent. Cela peut ne pas affecter ce titre autant que ses pairs plus riches. Mais cela pourrait l’empêcher de remonter bien au-dessus des niveaux d’aujourd’hui (environ 90 $ par action).

ORCL Stock et son Cloud Catalyst

Tout au long de l’année dernière, nous avons beaucoup entendu parler des catalyseurs de cloud respectifs en jeu avec des noms comme Amazon (NASDAQ :AMZN) et Microsoft. Ce n’est que depuis le début de l’année que les investisseurs ont inclus Oracle comme nom qui pourrait également bénéficier de cette tendance.

Selon Statista, la plate-forme d’infrastructure cloud AWS d’Amazon reste le premier nom de l’espace, avec 32% de part de marché mondial. Azure de Microsoft reste le deuxième plus grand, avec 20 % de part de marché. Où se classe la plate-forme d’Oracle ? Tout en bas de la liste, en tant que huitième fournisseur, avec seulement 2% du marché global.

Il est peut-être encore loin derrière. Mais comme Louis Navellier d’InvestorPlace l’a récemment décomposé, l’infrastructure cloud est un domaine qui peut vraiment faire bouger les choses pour les actions ORCL. Si elle continue à réussir à développer cette partie de son activité ? La société peut être en mesure de répondre ou de dépasser les attentes des investisseurs si son taux de croissance des bénéfices augmente.

À son tour, cela pourrait signifier une nouvelle expansion de son multiple de bénéfices à terme. Ou le fera-t-il ? Les investisseurs ont peut-être trop escompté ce titre dans le passé. Pourtant, après sa poussée, il est peut-être à court de piste.

Pourquoi les actions peuvent avoir une marge de manœuvre limitée à l’avenir

Même avec son ascension depuis le début de l’année, l’action ORCL est toujours à un prix plus raisonnable que les grands noms de la technologie comparables. Actuellement, les actions se négocient à un multiple cours/bénéfice (P/E) à terme de 19,4x. C’est beaucoup plus bas que les 33 fois les bénéfices anticipés de plusieurs commandes Microsoft.

Avec la possibilité qu’Oracle réussisse à augmenter son taux de croissance des bénéfices au cours des prochains trimestres, certains pourraient penser que cela pourrait stimuler davantage les actions. Peut-être jusqu’à une valorisation comparable à celle de Microsoft. Ou, à égalité avec Google parent Alphabet (NASDAQ :GOOG,NASDAQ :GOOGL), un acteur d’infrastructure cloud de premier plan, qui se négocie pour un P/E à terme de 27,3x. Cependant, il peut y avoir deux facteurs qui empêchent le stock de connaître une nouvelle expansion multiple.

Premièrement, la croissance des bénéfices (ou son absence) au cours des prochains trimestres pourrait réduire la piste potentielle à court terme de l’action. Encore une fois, le consensus des analystes appelle à des bénéfices essentiellement stables, les estimations moyennes prévoyant une baisse du bénéfice par action (BPA) d’environ 1,2 % en glissement annuel. Même s’il atteint le sommet des estimations (4,94 $ par action), il ne s’agit toujours que d’une croissance des bénéfices dans le territoire moyen à un chiffre. A peine suffisant pour justifier la valorisation de cette action à un multiple à terme de 25x-30x.

Deuxièmement, la possible contraction des valorisations qui pourrait se produire à venir pourrait également limiter les gains à l’avenir. Les investisseurs commencent à s’inquiéter des changements possibles de la politique de la Réserve fédérale américaine. Si la prétendue « inflation transitoire » d’aujourd’hui dure plus longtemps que prévu ? La Fed devra peut-être accélérer son calendrier pour augmenter encore plus les taux d’intérêt. Cela pourrait exercer une pression à la baisse sur les actions technologiques à prix élevé. Quel impact cela a-t-il sur le stock ORCL ? Avec sa valorisation plus modeste, il pourrait ne pas voir beaucoup de risque à la baisse. Pourtant, à tout le moins, il pourrait aussi limiter sa piste.

Les choses s’améliorent, mais à partir de là, Oracle pourrait plateau

C’est peut-être faire les bons choix en pivotant vers le cloud. Des succès ultérieurs lui permettront peut-être de se remettre en mode croissance. Les investisseurs l’ont récompensé par une valorisation plus élevée jusqu’à présent cette année. Son multiple avant est toujours en retard sur des noms comparables. Mais cela ne signifie pas que le stock a plus d’espace pour fonctionner.

Comme deux facteurs indiquent qu’il pourrait se négocier à plat à partir d’ici, si vous achetez des actions ORCL aujourd’hui, il faudra peut-être un certain temps avant qu’elles ne se stabilisent à nouveau.

