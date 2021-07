Action ORPH : l’appréciation massive des prix ne sera plus capturée

Il y a un argument à faire valoir que tout le mouvement récent dans Orphazyme (NASDAQ :ORPH) est simplement un signe des temps. Même si ce n’est pas le cas, il y a peu de raisons d’investir dans les actions ORPH maintenant. C’est parce que les récentes flambées des prix et les annonces subséquentes des actionnaires n’étaient guère plus que des paris.

Avant le pic, cette société de biotechnologie spécialisée dans les maladies rares était sur le radar de très peu de personnes. Cela a changé lorsque les prix ont grimpé en flèche le 10 juin. Bien sûr, j’y reviendrai dans une minute. Mais d’abord, je voudrais suggérer que ce que les actions d’Orphazyme représentent réellement est similaire à ce que les actions de biotechnologie offrent généralement : un risque élevé et une forte probabilité d’échec.

Donc, avec cela à l’écart, jetons un coup d’œil à l’action récente qui a attiré tant d’attention sur les actions ORPH au cours du mois dernier.

L’action récente avec ORPH Stock

Cette année, le stock ORPH avait suivi une trajectoire assez prévisible. Il était principalement stable au cours des quatre premiers mois de 2021, se négociant à près de 12 $. Ensuite, il est tombé à environ 10 $ et y est resté un peu plus longtemps. Enfin, de mai à début juin, il s’est maintenu à 5 $.

À l’époque, cela ressemblait simplement à une biotechnologie en quête d’une autorisation de plus en plus improbable pour son médicament orphelin. En fait, cela semble être une caractérisation juste d’Orphazyme et de son principal candidat, l’Arimoclomol.

La seule différence, selon David Moadel, collègue d’InvestorPlace, est que la spéculation a fait monter en flèche l’action ORPH hors de ce marasme de 5 $. Moadel émet l’hypothèse que la spéculation a atteint son paroxysme le 10 juin lorsque « certains commerçants ont peut-être spéculé sur une période d’examen prolongée de la FDA pour le traitement à l’arimoclomol de la société, qui devait expirer le 17 juin ».

Ce jour-là, les actions ont dépassé les 77 $ et se sont négociées à 21 $. C’est une quantité incroyable de mouvement, même pour aujourd’hui, alors que nous nous sommes habitués aux flambées massives des prix de la cryptographie.

Cependant, si la spéculation était effectivement à blâmer pour ce pic, Orphazyme lui-même n’était pas disposé à l’admettre. Le lendemain, ORPH a publié une déclaration sur le mouvement des prix. Le communiqué indiquait simplement ce qui suit :

« La société n’a connaissance d’aucun changement important dans ses programmes de développement clinique, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation qui expliquerait une telle volatilité des prix ou un tel volume de transactions depuis le 10 juin 2021. Les investisseurs qui achètent les ADS ou les actions de la société peuvent perdre une part importante de leurs investissements si le prix de ces titres baisse par la suite.

Mais le pic du 10 juin ne serait pas le dernier.

Action ORPH : annonces ultérieures

Le 16 juin, les actions ORPH ont de nouveau augmenté, clôturant cette fois au-dessus de 16 $ à la suite d’une annonce des actionnaires la veille. Cette fois, le catalyseur semblait définitif. Le 15 juin, Sunstone Life Science Ventures A/S et Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S a annoncé avoir acheté moins de 5% du capital social de la société. Les investisseurs, déjà enthousiasmés par le mouvement massif quelques jours plus tôt, se sont entassés et ont envoyé le prix jusqu’à 24 $.

Ce ne serait pas la dernière fois qu’une annonce majeure serait faite. Mais c’était la dernière fois qu’une annonce d’un actionnaire important faisait grimper les prix.

Donc, à ce stade, je vais commencer par ma théorie sur les raisons pour lesquelles des annonces similaires d’actionnaires majeurs les 23 et 24 juin n’ont pas affecté les prix de la même manière.

En règle générale, les investisseurs sont presque assurés de bondir lorsqu’ils voient qu’un actionnaire important a établi une position à la suite d’un tel pic. Alors, pourquoi un pic similaire ne s’est-il pas produit lorsque Goldman Sachs (NYSE :SG) et Aescap Venture a annoncé qu’ils ont fait de même une semaine plus tard?

Je pense que l’explication réside dans la minuscule capitalisation boursière d’Orphazyme de 240 millions de dollars. Chacune des trois sociétés contrôlait moins de 6 % des actions chacune. Cela correspond à un montant d’au plus 15 millions de dollars. Cela indique que les investissements majeurs n’étaient probablement que des paris au nom de ces grandes entreprises – une tentative d’essayer d’attraper un autre pic chanceux.

Au total, cela ne fait que souligner que l’action ORPH ne vaut guère la peine d’être poursuivie.

