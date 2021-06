Action Orphazyme: 7 choses à savoir sur ORPH alors que les actions montent en flèche

Aujourd’hui, les investisseurs en Orphazyme (NASDAQ :ORPH) a connu des gains sauvages. L’action Orphazyme a clôturé en hausse de plus de 300%, mais à un moment donné, les actions ont augmenté de 1 000 %. C’est tout simplement spectaculaire.

Il s’agit d’une action qui s’est arrêtée à plusieurs reprises aujourd’hui et qui a vu un nombre ridicule d’actions s’échanger. À la clôture du marché, plus de 6 millions d’actions ont été négociées, contre un volume quotidien moyen d’environ 61 000 actions. De plus, cette action a vu sa capitalisation boursière grimper d’environ 200 millions de dollars hier à environ 1 milliard de dollars.

Que ce cours de l’action puisse être maintenu ou non est une toute autre histoire. Les investisseurs n’ont pratiquement aucune idée de la raison pour laquelle les actions ORPH sont en feu aujourd’hui.

Mais pour les investisseurs intéressés par ce que fait Orphazyme, jetons un coup d’œil.

Qu’est-ce que le stock d’Orphazyme ?

Orphazyme est une société biopharmaceutique en phase avancée spécialisée dans la mise au point d’une réponse protéique aux chocs thermiques pour le traitement des maladies orphelines neurodégénératives. En conséquence, la société vise à exploiter l’amplification des protéines de choc thermique pour développer et commercialiser de nouvelles thérapies. Le principal candidat médicament de la société est l’arimoclomol. Ce médicament est en développement clinique ciblant quatre maladies orphelines : la maladie de Niemann-Pick de type C (NPC), la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la myosite à inclusions (IBM) et la maladie de Gaucher. Orphazyme est basée au Danemark et ses actions sont cotées aux États-Unis sur le Nasdaq comme American Depositary Receipt. Les opérations de cette société se concentrent principalement en Europe, mais elle a également des opérations aux États-Unis. L’action Orphazyme a brièvement atteint un sommet historique de 77,77 $ aujourd’hui, donnant à cette société une capitalisation boursière de 2,7 milliards de dollars à son apogée.

