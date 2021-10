Action PAVM : une des principales raisons pour lesquelles PAVmed plonge aujourd’hui

Parmi les différentes actions que les investisseurs ont sur leur radar aujourd’hui, il y a PAVmed (NASDAQ :PAVM). Aujourd’hui, les actions de PAVM connaissent des baisses abruptes, en baisse de plus de 13% au moment de la rédaction.

Cette société de dispositifs médicaux fournit divers dispositifs utilisés pour traiter le syndrome du canal carpien et une gamme d’autres maladies. Compte tenu de l’importance croissante des améliorations des coûts dans le domaine de la santé, PAVmed offre aux investisseurs un excellent levier de croissance dans ce secteur de niche.

Parmi les segments d’activité sur lesquels les investisseurs se sont concentrés ces derniers temps se trouve la gamme de produits EsoCheck de la société, sous sa filiale Lucid Diagnostics. Aujourd’hui, Lucid Diagnostics est officiellement devenu public. Et ce n’était pas un bon début de trading pour cette filiale de PAVmed.

Examinons aujourd’hui ce qui motive cette évolution du stock de PAVM.

Le stock de PAVM baisse après un début décevant pour Lucid Diagnostics

Aujourd’hui, les investisseurs à la recherche d’une exposition plus ciblée aux activités de diagnostic de PAVmed ont réalisé leur souhait. La filiale de l’entreprise Diagnostics lucides (NASDAQ :LUCD) est devenue publique, fournissant à cette entreprise un capital de croissance de 70 millions de dollars.

Malheureusement pour les investisseurs dans les actions LUCD et PAVM, cette introduction en bourse ne s’est pas déroulée comme prévu. Lucid Diagnostics a chuté de plus de 16% le jour de son ouverture, le titre PAVM ressentant cette baisse du cours de son action.

Compte tenu de la relation unique entre ces deux sociétés, l’action des prix d’une action affecte l’autre. En effet, les investisseurs en actions PAVM semblent avoir été optimistes sur cette offre. Le cours de l’action de la société, bien que volatil, n’a cessé d’augmenter cette année. Cependant, la décision d’aujourd’hui suscite un certain scepticisme quant à la valeur intrinsèque des différentes lignes d’activité de PAVmed.

En conséquence, que cette introduction en bourse ait été surévaluée ou non, les investisseurs sont susceptibles de garder à la fois les actions PAVM et les actions LUCD sur leur radar en ce moment. Là où il y a de la volatilité, les traders ont la possibilité de gagner de l’argent. Pour les investisseurs à long terme, décider s’il s’agit ou non d’une baisse qui vaut la peine d’être achetée est une question clé aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.