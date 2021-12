Action-Platformer Liquid Kids de Taito est la dernière version des archives d’arcade, disponible dès maintenant sur Switch eShop

Hamster a atteint le dernier mois de l’année et cela a commencé avec le titre d’arcade de plate-forme d’action de Taito, Liquide Enfants.

Ce jeu a fait ses débuts dans les arcades en 1990 et a été suivi par un certain nombre de ports de console de salon. Voici un peu plus à ce sujet, avec un aperçu – avec l’aimable autorisation du contributeur de Nintendo Life Gonçalo Lopes:

*Ce jeu utilise la ROM japonaise pour la partie principale du jeu.

Le menu des options et le manuel sont disponibles en japonais, anglais, français, allemand, italien et espagnol.

« Liquid Kids » est un jeu d’action sorti par TAITO en 1990. Prenez le contrôle du jeune héros de la tribu des hippopotames, Hipopo, et combattez le Fire Demon pour protéger le paisible lac Woody. Une aventure de danger et d’excitation ne fait que commencer. »

Comme d’habitude, la dernière version d’Arcade Archives vous coûtera 7,99 $ ou votre équivalent régional. Ajouterez-vous celui-ci à votre menu d’accueil Switch ? Racontez-nous dans les commentaires.